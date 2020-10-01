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فن

سوزان نجم الدين تنعى أمير دولة الكويت

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 04:35 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم
نعت الفنانة سوزان نجم الدين، أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي رحل عن عالمنا يوم الثلاثاء الماضي. 

ونشرت سوزان نجم الدين عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة للراحل، معلقة عليها "عزائي الكبير للكويت ولأهلها الكرام في الراحل الكبير الشيخ #صباح_الأحمد_الجابر_الصباح ولعائلته الكريمة. لروحك الرحمة والسلام #الكويت". 

وري جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الثرى في مقبرة الصليبيخات، بعدما أقيمت صلاة الغائب عليه في مسجد بلال بن رباح.

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وأدى أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أميرًا للبلاد، أمام مجلس الأمة الكويتي، بعد وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وفي أول كلمة له أميرا للبلاد، بعد أداء اليمين الدستورية، غلب البكاء على الشيخ نواف الصباح بينما كان ينعي الأمير الراحل قائلًا : "الأمير الراحل ترك إرثا خالدا يشهد له الجميع داخليا وخارجيا".

وتابع الشيخ نواف الصباح: "نستذكر باعتزاز توجيهات الأمير الراحل ونصائحه السديدة".

وأضاف الشيخ نواف الصباح: "بلدنا يواجه ظروفا دقيقة تتطلب وحدة الصف وتضافر الجهود، والكويت نجحت في تجاوز الصعاب بالتكاتف والاتحاد
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