قبل افتتاحها بساعات.. أهم المعلومات عن محكمة ومكتب توثيق شبين القناطر

يفتتح المستشار عمر مروان وزير العدل واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية اليوم، الخميس، مبنى محكمة شبين القناطر الجزئية التابعة لمحكمة شمال القليوبية الابتدائية.









وجاء افتتاح المحكمة الجديدة بعد الانتهاء من أعمال التطوير، وذلك بحضور عدد من مساعدى وزير العدل والقضاة، وينشر موقع "صدى البلد" أهم المعلومات عن المحكمة الجديدة ومكتب التوثيق بها:





- المبنى مقام على مساحة حوالي 3000 متر تقريبًا





- تتكون المحكمة من دورين منها دور للنيابة العامة ودور للمحكمة الجزئية





- ملحق بمبنى المحكمة جزء خاص بمحكمة الأسرة





- المبنى منشأ منذ عام 1963 ولم يتم رفع كفاءته إلا منذ تولي المستشار عمر مروان حقيبة وزارة العدل والذى قام بدوره بوضع خطة لرفع كفاءة مباني المحاكم والشهر العقاري.





- مشروع التطوير يتضمن رفع كفاءة المبنى وقاعات المداولة والعلانية ومكاتب الموظفين ودورات المياه للجمهور.





- يتضمن إنشاء أماكن انتظار للجمهور ومكتب توثيق ومكتب شهر العقاري داخل المبنى وملحق به مكان انتظار للجمهور سابق التجهيز (مباني سابقة التجهيز).





يذكر أن وزير العدل كلف المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، بتنفيذ خطة الوزارة في تطوير المحاكم، وعليه تم البدء في رفع كفاءة المحاكم على ثلاث مراحل ومن بينها محكمة شبين القناطر.





وأكد وزير العدل أنه تم وضع خطة قصيرة المدى لتطوير وتجديد دور المحاكم ورفع كفاءة قاعات المحاكم وغرف المداولة ودورات المياه والاستراحات وذلك على ثلاث مراحل.