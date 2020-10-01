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فن

في ذكرى ميلاد أمين الهنيدي.. طرد عادل إمام وعانى من السرطان

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 07:24 ص
امين الهنيدى
امين الهنيدى
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أحمد إبراهيم
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان أمين الهنيدي الذى قدم عددا من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما.

جمع أمين الهنيدي موقف مع الزعيم عادل إمام، وكان معروفا أن الهنيدي لا يحب أن يثير أي ممثل الضحكات غيره، لكن إمام خرج عن هذه القاعدة مما أزعج الهنيدي والذي طلب طرد إمام من المسرحية، وجاء بدلًا منه الممثل حسن مصطفى، وقد ذهب إمام في اليوم التالي ليجد اسمه قد أزيل من أفيش المسرحية، وبوجود مصطفى بدلًا منه.

كان أمين الهنيدي يشعر دائمًا بأن وفاته أوشكت، فكان يعاني من الهواجس وكان يذهب للأطباء ويبلغونه بأنه لا يعاني من أي مرض، ولكنه ذهب لأحد الأشخاص ممن يقرأون الطالع، والذي أكد له إحساسه وبأنه سيتوفى بعد أن يمرض مرضًا شديدًا يتسبب في وفاته، وهذا الكلام أصابه باكتئاب شديد حتى أنه ابتعد عن الفن لفترة، قبل أن يعود مجددًا ليواصل عمله في التمثيل، لكن كانت المفاجأة في الثمانينيات حينما تحققت النبوءة، وفوجئ بأنه مصاب بسرطان في المعدة، فأصيب باكتئاب وغاب عن العمل مما تسبب في تراكم الديون عليه.

أثناء تقديمه لمسرحية "عائلة سعيدة جدًا" كان أمين الهنيدي يعاني من مرض السرطان، ولكنه كان يُضحك الجمهور وقد أجرى جراحة في الرئة والفم في لندن، لكنها لم تخفف شيئًا من الآمه، وهو ما جعله يكمل العلاج في القاهرة على نفقة الدولة.

رحل أمين الهنيدى عن عمر يناهز الستين عامًا، بعد ساعات من إنتهاء تصوير فيلمه الأخير، وذلك بعد صراع مع مرض سرطان المعدة، وقد حجزت المستشفى على جثته حتى دفعت أسرته 2000 جنيه مصري، وكانت قد زادت عن المبلغ المخصص لعلاجه، والذي كان يتم على نفقة الدولة، فجمع زملائه المبلغ ودفعوه إلى المستشفى، ليتم دفنه.
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