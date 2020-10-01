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أخبار العالم

الدفاع المدني السعودي يصدر تحذيراً شديد اللهجة لسكان تلك المنطقة

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 09:11 ص
سحب رعدية ممطرة
سحب رعدية ممطرة
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محمود نوفل
أصدرت مديرية الدفاع المدني بمكة، تحذيرا شديد اللهجة ، لجميع المواطنين والمقيمين، بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني على خلفية تنبيه "الأرصاد"، حيث دعت الجميع بضرورة الابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

ويُشار الي أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد حذرت ، من سحب رعدية ممطرة اليوم على عدد من محافظات: (أضم، والطائف، وميسان، والعرضيات، والكامل) مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ8 مساءً.

وفي سياق متصل تَوَقّع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس وليلة الجمعة، أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة لغزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق: (مكة، والباحة، وعسير، وجازان، واليمن، والإمارات، وسلطنة عمان، والكويت، وجنوب المدينة).

‏وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "رياح متوسطة على أجزاء من نجران والساحل الغربي من المملكة"
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