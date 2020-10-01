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اقتصاد

جهاز المنيا الجديدة يكثف الاستعدادات لاستقبال موسم الشتاء بالمدينة

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:37 ص
المعدات الخاصة بمواجهة
المعدات الخاصة بمواجهة الأمطار فى المنيا الجديدة
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آمنة عبدالعظيم
شهد المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، اصطفاف جميع معدات وسيارات شبكات مياه الشرب والصرف الصحي للاطمئنان على جاهزيتها لمجابهة نوات موسم الشتاء القادمة، ومراجعة كافة المعدات ( لوادر وأوناش - سيارات كسح – كيبوتة سحب المياه - سيارات باسكت - قلابات - عربات تنك مياه).

وأكد المهندس محمد مصطفى أحمد، اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لمواجهة الظواهر الطبيعية المرتبطة بتقلبات الطقس وتغيرات الفصول، وأن جميع الإدارات المعنية بدأت منذ وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تنفيذ ( 50) بلاعة مطر بأقطار مختلفة في المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه.

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وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم عمل صيانة كاملة لجميع شبكات الصرف والمياه وخطوط الطرد بكافة أحياء المدينة، بالإضافة إلى عمل صيانة كاملة لجميع سيارات الكسح وشفط المياه الخاصة بإدارة الحركة، فضلا عن تزويد عربية كسح حديثة مزدوجة لمواجهة مثل هذه الظواهر، و توفير مصدر تغذية كهرباء بديل، بالإضافة إلي تجهيز وصيانة المولدات بجميع محطات الصرف.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن ذلك يأتي في إطار رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى الخاصة بدخول موسم سقوط الأمطار بفصل الشتاء، وطبقًا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث الطبيعية والسيول، ورفع درجة الاستعداد فى جميع المواقع بمدينة المنيا الجديدة، والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، وتفعيل خطة الاستدعاء للأفراد العاملين على المعدات في حالة الطوارئ.

وأضاف رئيس الجهاز انه تم التنسيق مع كل من محافظة المنيا وشركة المياه والشرب والصرف الصحي بالمنيا وشركة كهرباء مصر الوسطي، وكافة المجالس المحلية بالمراكز، وكذا شركة المقاولون العرب وشركة المقاولات المصرية،  وتم تبادل بيانات المعدات المتواجدة في كل منها، وكذا أرقام الهواتف للاستعانة ببعضنا البعض في حالة الاحتياج.
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