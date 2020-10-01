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بين الناس

في استجابة لصدي البلد.. وزيرة الصحة توجه بعلاج الطفل محمود وتوفير الدعم النفسي له

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 12:06 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
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وسام مختار
في استجابه سريعة لصدي البلد بعد  استغاثة والد الطفل محمود ،وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بعلاج الطفل محمود بمستشفى الهرم التخصصي.

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وصرح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام والتحدث الرسمي للوزارة ان المكتب الإعلامي تواصل مع والدالطفل محمود والذي تعرض للاغتصاب وتم القاؤه من الأسانسير لإخفاء الجريمة.

وقال مجاهد ان وزيرة الصحة كلفت المكتب الإعلامي بالتنسيق في الدكتور خليل منصور مدير مستشفى الهرم لاستقبال الطفل اليوم وعرضه على استشاري التجميل الدكتور أمجد جابر ومناظر حالته وعمل اللازم طبيا.

كما أفاد د منصور أنه سيتم عرض الطفل على استشاري النفسيه والعصبيه الدكتور مجدي صابر وإجراء جلسات نفسية لازالة الأثر النفسي السلبي الذي حدث للطفل أثر تعرضه للحادث

واكد مجاهد على تشديد القيادة السياسية على سرعة الاستجابة للاستغاثات ومتابعة الحالات وتقديم الخدمه الطبيه اللائقه للمواطنين
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