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حوادث

تعرف على جهود مكافحة التهرب الضريبي

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 01:34 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم توجيه حملات أمنية مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

 أسفرت جهودها عن ضبط (996 زجاجة مشروبات متنوعة) محملة بسيارة قيادة (أحد الأشخاص) وبحوزته (2) فاتورة مصطنعة منسوب صدورها لإحدى الشركات ولا تحمل العلامات الدالة على سداد ضريبة القيمة المضافة وبدون تصريح لنقل تلك المشروبات بقصد توزيعها على المحال التجارية وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط (5) محال تجارية بدائرة قسمى شرطة سيدى جابر والمنتزه بالإسكندرية ، عثر بداخلهم على كميات كبيرة من البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية .. قدرت قيمة الرسوم الجمركية المستحقة قرابة (100 لف جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال مكافحة جرائم التهرب الضريبى لما لها من مردود سلبى على الإقتصاد القومى للبلاد.

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