بناء على طلب الركاب.. تعديل مواعيد قطارات خطوط بورسعيد والوجه القبلي.. تفاصيل

















أعلنت هيئة السكة الحديد، عن بعض التعديلات الخاصة بمواعيد وأمتداد سير بعض الخطوط، الخاصة بمحافظة بورسعيد ومحافظات الوجه القبلي وذلك بناءًا علي طلب الركاب.









وجاءت التعديلات وفق ما تم الإعلان عنه كالآتي :





ركاب الوجه القبلي





سيتم مد مسير قطار 971/970 القاهرة سوهاج والعكس إلى محطة بورسعيد اعتبارا من يوم 19/10/2020 بدلا من القاهرة بحيث يقوم 970 من بورسعيد 9:40 صباحا

ويقوم 971 من سوهاج 5:20 صباحا









ركاب الوجه البحري





سيتم إيقاف تشغيل قطاري 1970/1971 أسباني القاهرة بورسعيد والعكس، كما يتم مد مسير قطاري 1114/1115 طنطا الإسماعيلية والعكس إلى بورسعيد

كما قرر المهندس اشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر في وقت سابق، مد مسير قطار 1004 روسي درجة عادية إلى أسوان بدلًا من أسيوط بحيث يقوم من محطة القاهرة 9:30 صباحا ويصل أسوان 11:10 مساء ويقف بمحطات :

الجيزة بني سويف المنيا ملوي أسيوط طما طهطا سوهاج جرجا البلينا نجع حمادي قنا الأقصر أرمنت إسنا إدفو كلابشة كوم امبو أسوان.





وسيقوم قطار 1005 روسي درجة عادية أسوان القاهرة بحيث يقوم من أسوان 11:30 صباحا ليصل القاهرة 12:50 ليلا ويقف بمحطات :





كوم امبو إدفو إسنا أرمنت الأقصر قنا نجع حمادي سوهاج طهطا أسيوط ملوي المنيا مغاغة بني سويف الواسطى الجيزة القاهرة .





يترتب على ذلك تعديل بعض المواعيد كالآتي :





قطار 710 ركاب المنيا أسيوط يقوم من المنيا 11:40 صباحا بدلا من 11:55 صباحا

قطار 722 ركاب أسيوط سوهاج يقوم من أسيوط 2:05 ظهرا بدلا من 2:25 ظهرا

736 ركاب سوهاج نجع حمادي قيام من سوهاج 3:20 عصرا بدلا من 3:25 عصرا

قطار 80 مميز القاهرة أسوان يصل المنيا 1:25 ظهرا ويقوم منها 1:30 ظهرا ويقوم من أسيوط 4:05 عصرا

قطار 777 الصحافة سوهاج القاهرة يقوم من الواسطى 11:38 مساء

قطار 81 مميز أسوان القاهرة يقوم من أسيوط 7:30 مساء بدلا من 7:05 مساء





واعلنت الهيئة انه عدا ذلك جميع مواعيد القطارات كما هى دون تغيير.



