محافظ الفيوم يترأس لجنة مجابهة كورونا.. ويحذر من الاستهانة بتراجع الإصابات

ثمن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، دور الأطقم الطبية بالمستشفيات خلال الفترة الماضية في مجابهة جائحة كورونا، مؤكدًا بذل المزيد من الجهد في ظل تنبؤات منظمة الصحة العالمية بارتفاع معدل الإصابات مرة أخرى، موجهًا بالتنسيق الكامل بين كافة القطاعات الصحية بالمحافظة.





جاء ذلك خلال ترأس محافظ الفيوم للجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا، بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والدكتور ياسر حتاته عميد كلية طب الفيوم، والدكتورة أميمة عباس وكيل وزارة الصحة، والدكتورة هبة عاطف مدير عام التأمين الصحي بالفيوم، ومدير إسعاف الفيوم، ومديري مستشفى الحميات، ومديري الطوارئ، والعلاج الحر، والوقائي، بمديرية الصحة.









أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه تم خلال اللقاء استعراض إمكانيات مستشفيات التأمين الصحي والفيوم العام والحميات والجامعة، فضلًا عن التأكد من توافر المستلزمات الطبية، ورصد الاحتياجات، ومناقشة كافة متطلبات القطاع الصحي، لمجابهة أي زيادة قد تطرأ في أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فضلًا عن عرض مختلف الرؤى والمقترحات ومناقشتها بشكل إيجابي.





وأشار عميد كلية الطب بجامعة الفيوم، إلى أن المستشفى الجامعي عاد للعمل بشكل كامل بجميع التخصصات خلال الفترة الماضية، بعد انحسار عدد حالات مصابي كورونا، لافتًا أن المستشفى أعدت خطط استباقية ومنظمة لمواجهة الطوارئ.





من جهتها، أوضحت وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بأنه يتم مراجعة المستلزمات أولًا بأول بمختلف المستشفيات، ورصد الاحتياجات، والتنسيق مع مختلف الجهات للوقاية والتوعية بمخاطر الإصابة بفيروس كورونا، لافتة إلى أن العمل بالقطاع الصحي بالمحافظة يسير على ثلاثة محاور هى: الطوارئ ومنها التعامل مع أزمة كورونا، وتقديم الخدمة الطبية والعلاجية، والمبادرات الرئاسية التى تخفف العبء عن المستشفيات.





وأضافت أنه يتم العمل بالمبادرات من خلال 208 نقاط ومواقع لفرق طبية ثابتة ومتحركة، لعلاج أمراض السكر والضغط والاعتلال الكلوى، فضلًا عن العمل بعدد 173 وحدة صحية بها فرق مسح، بجانب حملات التوعوية، كما تم تسليم 4490 حقيبة علاج فيروس كورونا للكبار بجانب 2023 للأطفال تبعًا لبروتوكول العلاج.





وأشار محافظ الفيوم إلى عدم الاستهانة بمؤشر الاصابات المنخفض خلال الفترة الحالية، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، واستخدام وسائل الحماية الشخصية للأطقم الطبية، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وخاصةً خلال الفترة القادمة مع اقتراب فصل الشتاء، وتزامنًا مع رجوع تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات لبدء الدراسة، لافتًا إلى أن المشهد عالميًا يؤكد عودة الفيروس مرة ثانية بالعديد من الدول.





وشدد المحافظ على التأكد من توافر المستلزمات الطبية، ومتابعة عمليات التعقيم والتطهير، وتوفير أماكن للعزل بمختلف المستشفيات المركزية والعامة، وترصد حالات الإصابة بشكل دقيق خاصة تلاميذ المدارس، مؤكدًا توعية الطلاب ومديري المدارس والمعلمين بمخاطر فيروس كورونا، للتعامل مع أي حالة اشتباه بالمدارس.





وأكد محافظ الفيوم على تدريب القائمين على القوافل الطبية والأطقم الطبية بالوحدات الصحية، للتعامل مع أي حالات اشتباه بالفيروس، لافتًا إلى أهمية التنسيق بين مديريات الصحة والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، وفرع المجلس القومى للمرأة، وكافة الجهات، بتكثيف حملات التوعية، وزيادة ندوات الإرشاد ونشر النصائح والتوصيات لمواجهة الإصابة بفيروس كورونا.





وكشف "الأنصاري" عن جاهزية أماكن العزل البديل التي تم توفيرها بمركز التعليم المدنى بشكشوك بأبشواى، ومعسكر إعداد الكشافة بقرية السيليين التابعة لسنورس، ومساكن الإسكان بقرية شدموه التابعة لمركز إطسا.