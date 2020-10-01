محافظ الفيوم يترأس لجنة مجابهة كورونا.. ويحذر من الاستهانة بتراجع الإصابات

ثمن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، دور الأطقم الطبية بالمستشفيات خلال الفترة الماضية في مجابهة جائحة كورونا، مؤكدًا بذل المزيد من الجهد في ظل تنبؤات منظمة الصحة العالمية بارتفاع معدل الإصابات مرة أخرى، موجهًا بالتنسيق الكامل بين كافة القطاعات الصحية بالمحافظة.
جاء ذلك خلال ترأس محافظ الفيوم للجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا، بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والدكتور ياسر حتاته عميد كلية طب الفيوم، والدكتورة أميمة عباس وكيل وزارة الصحة، والدكتورة هبة عاطف مدير عام التأمين الصحي بالفيوم، ومدير إسعاف الفيوم، ومديري مستشفى الحميات، ومديري الطوارئ، والعلاج الحر، والوقائي، بمديرية الصحة.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه تم خلال اللقاء استعراض إمكانيات مستشفيات التأمين الصحي والفيوم العام والحميات والجامعة، فضلًا عن التأكد من توافر المستلزمات الطبية، ورصد الاحتياجات، ومناقشة كافة متطلبات القطاع الصحي، لمجابهة أي زيادة قد تطرأ في أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فضلًا عن عرض مختلف الرؤى والمقترحات ومناقشتها بشكل إيجابي.
وأشار عميد كلية الطب بجامعة الفيوم، إلى أن المستشفى الجامعي عاد للعمل بشكل كامل بجميع التخصصات خلال الفترة الماضية، بعد انحسار عدد حالات مصابي كورونا، لافتًا أن المستشفى أعدت خطط استباقية ومنظمة لمواجهة الطوارئ.
من جهتها، أوضحت وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بأنه يتم مراجعة المستلزمات أولًا بأول بمختلف المستشفيات، ورصد الاحتياجات، والتنسيق مع مختلف الجهات للوقاية والتوعية بمخاطر الإصابة بفيروس كورونا، لافتة إلى أن العمل بالقطاع الصحي بالمحافظة يسير على ثلاثة محاور هى: الطوارئ ومنها التعامل مع أزمة كورونا، وتقديم الخدمة الطبية والعلاجية، والمبادرات الرئاسية التى تخفف العبء عن المستشفيات.
وأضافت أنه يتم العمل بالمبادرات من خلال 208 نقاط ومواقع لفرق طبية ثابتة ومتحركة، لعلاج أمراض السكر والضغط والاعتلال الكلوى، فضلًا عن العمل بعدد 173 وحدة صحية بها فرق مسح، بجانب حملات التوعوية، كما تم تسليم 4490 حقيبة علاج فيروس كورونا للكبار بجانب 2023 للأطفال تبعًا لبروتوكول العلاج.
وأشار محافظ الفيوم إلى عدم الاستهانة بمؤشر الاصابات المنخفض خلال الفترة الحالية، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، واستخدام وسائل الحماية الشخصية للأطقم الطبية، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وخاصةً خلال الفترة القادمة مع اقتراب فصل الشتاء، وتزامنًا مع رجوع تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات لبدء الدراسة، لافتًا إلى أن المشهد عالميًا يؤكد عودة الفيروس مرة ثانية بالعديد من الدول.
وشدد المحافظ على التأكد من توافر المستلزمات الطبية، ومتابعة عمليات التعقيم والتطهير، وتوفير أماكن للعزل بمختلف المستشفيات المركزية والعامة، وترصد حالات الإصابة بشكل دقيق خاصة تلاميذ المدارس، مؤكدًا توعية الطلاب ومديري المدارس والمعلمين بمخاطر فيروس كورونا، للتعامل مع أي حالة اشتباه بالمدارس.
وأكد محافظ الفيوم على تدريب القائمين على القوافل الطبية والأطقم الطبية بالوحدات الصحية، للتعامل مع أي حالات اشتباه بالفيروس، لافتًا إلى أهمية التنسيق بين مديريات الصحة والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، وفرع المجلس القومى للمرأة، وكافة الجهات، بتكثيف حملات التوعية، وزيادة ندوات الإرشاد ونشر النصائح والتوصيات لمواجهة الإصابة بفيروس كورونا.
وكشف "الأنصاري" عن جاهزية أماكن العزل البديل التي تم توفيرها بمركز التعليم المدنى بشكشوك بأبشواى، ومعسكر إعداد الكشافة بقرية السيليين التابعة لسنورس، ومساكن الإسكان بقرية شدموه التابعة لمركز إطسا.