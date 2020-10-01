وزيرة الثقافة ومحافظ الإسكندرية يفتتحان معرض الكتاب

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة ، يرافقها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور هيثم الحاج علي، رئيس هيئة الكتاب، وبعض قيادات الوزارة، معرض الإسكندرية للكتاب، الذي يعد الأول بعد توقف معارض الكتب داخليا وخارجيًا بسبب فيروس كورونا.





وتفقدت الوزيرة أجنحة معرض الكتاب، وأشادت بمعروضات هيئة الكتاب وقصور الثقافة، مؤكدا على أن الثقافة والكتاب هما السلاح الأقوى في مواجهة التطرف والإرهاب، والأفكار الظلامية.





المعرض يشارك فيه 95 ناشرا، إلى جانب قطاعات الوزارة، ومكتبة الإسكندرية، مؤسسة دار المعارف، مؤسسة الأهرام، لافتا إلى أن المعرض يقام على مساحة 4200 متر مربع، و الهيئة تشارك في المعرض بـ 1725 عنوانًا، و100 عنوان من مكتبة الأسرة، بخلاف المجالات والسلاسل، وستقدم الهيئة تخفيضات على إصدارات الهيئة.





وشهد معرض الإسكندرية للكتاب، قبيل إنطلاق الإفتتاح الرسمي للمعرض، إقبال كبير من الجمهور ، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وتضمنت الإجراءات الاحترازية وضع غرفة التعقيم لاستقبال رواد المعرض مع الإلتزام بإرتداء الكمامات الطبية وقياس درجة الحرارة لجميع الزائرين.



