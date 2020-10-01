بتكلفة 1.455 مليار جنيه.. محافظ المنيا يتفقد تأهيل وتبطين الترع.. صور

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم، أعمال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بالمحافظة، والتي يجري تنفيذها بمركز سمالوط، لمتابعة سير الأعمال ومعدلات التنفيذ، حيث تستهدف تأهيل الترع والفروع بطول 500 كم وبتكلفة قدرها 1.455 مليار جنيه ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بمحافظة المنيا كمرحلة أولى.









تابع المحافظ الاعمال بترعة الصفصافة والعور والكوم الاحمر، ضمن 13 ترعة يجري بها اعمال التبطين والتأهيل، متقاطعة مع محور كوبري سمالوط الحر على النيل.









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جاء ذلك بحضور نائب المحافظ الدكتور محمد محمود أبوزيد، والمهندس عمر درويش وكيل وزارة الري، ومحمد سيد رئيس مدينة سمالوط .









أكد المحافظ أن تلك الاعمال تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية، وضمن خطة وزارة الري خلال الفترة القادمة.









وأضاف المحافظ أن أعمال التأهيل الجارية سيكون لها مردود اقتصادي واجتماعي ملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها وستؤدى إلى تحقيق نقلة حضارية في تلك المناطق ، حيث ستسهم بشكل كبير في تحسين البيئة ومستوى معيشة المواطنين ، وترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع، والمساهمة في الإنتاجية الزراعية، مشددًا على المتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال، والتأكيد على مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة، تحت إشراف مسئولي الري ورؤساء المراكز والقري.







