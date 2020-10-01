AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رئيس نادي أسوان يؤازر لاعبيه قبل مواجهة دجلة.. صور

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 08:54 م
صدى البلد
Advertisements
كتب: رباب الهوارى
حضر اللواء أحمد سليمان رئيس نادى أسوان، والسيد أبو الحسن الشاذلى عضو مجلس الإدارة، التدريب الأساسى لفريق الكرة الأول، استعدادا لملاقاة وادى دجلة بالجولة 31 . 

ونقل رئيس النادى رسالة دعم ومساندة وثقة باسم مجلس الإدارة للجهاز الفنى واللاعبين وطالبهم بتحقيق آمال جماهير أسوان بالبقاء بالممتاز بعد النتائج الإيجابية والصورة التى ظهر بها الفريق ونالت تقدير واحترام الجميع. 

وأكد اللواء أحمد سليمان للجميع أهمية التركيز والروح والالتزام داخل وخارج الملعب. 

وأكد رئيس مجلس الإدارة للجهاز الفنى واللاعبين حرص وسعى إدارة النادى على توفير المستحقات المالية أولا بأول ونادى أسوان ملتزم تاريخيا وماليا تجاه حقوق جميع من يعمل بالمنظومة الكروية وإدارة النادى لن تبخل على الفريق بما يستحقه من مكافآت مالية بعد تحقيق آمال جماهير أسوان بالبقاء فى الممتاز.
Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس نادى أسوان يجتمع بلاعبي الفريق قبل مواجهة الأهلي

بـ لائحة جديدة للمكافآت .. رئيس نادي أسوان يؤازر لاعبيه قبل مواجهة سموحة

23 لاعبا بقائمة أسوان لمواجهة الإنتاج الحربي.. غدا

رئيس نادي أسوان يشيد بمساندة وزير الشباب ومحافظ الإقليم لمشوار الفريق بالدوري

أسوان يواصل استعداداته لمواجهة الجونة

أسوان يواصل الاستعداد لملاقاة وادي دجلة.. صور

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. أسباب اهتزاز السيارة على الطريق

بعد توليه تدريب الأهلي .. موسيماني يكتب سابقة فريدة للخطيب في تاريخ القلعة الحمراء

وزيرة التضامن تعلن خبرا سارا لمن فوق الـ 60 عامًا.. فيديو

طرد ساسي وهدف علاء وركلة جزاء ضائعة للزمالك أمام المصري فى شوط أول مثير

الأهلي لـ"موسيماني": ننتظر معك مزيدًا من البطولات.. فيديو

حكم وضع المرأة مكياجا خفيفا ولف الطرحة بطريقة مخالفة للحجاب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم تجاوزها سن الـ90.. ملكة بريطانيا تقود سيارتها من دون سائق أو حراس في أحدث ظهور

لحظة إلقاء طفل من سيارة مسروقة على طريق أثناء فرار سارقيها.. شاهد

في اليوم العالمي لها.. 10 أنواع مختلفة للقهوة بالتفصيل