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أخبار العالم

بسبب كورونا.. تونس تعلن حظر التجول في سوسة والمنستير

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 09:01 م
تونس تعلن حظر التجول
تونس تعلن حظر التجول في سوسة والمنستير
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شيماء مصطفى
أعلنت السلطات التونسية، اليوم الخميس، فرض حظر تجول في ولايتي سوسة والمنستير بداية من الليلة ولمدة 15 يوما.

وذكرت مصادر من ولاية سوسة إن فرض حظر التجول جاء على خلفية تزايد انتشار فيروس كورونا المستجد.

فيما قال والي المنستير أكرم السبري، إنه تقرر حظر التجول بداية من الليلة من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا بهدف الحد من توسع انتشار وباء كورونا.
 
وقال السبري إن القرار سيمتد لـ 15 يوما، وسيتم مراجعته بالتخفيف أو بالرفع وفقا للوضع الوبائي. 

وأكد أنه أعطى تعليمات للوحدات الأمنية بتنفيذ الغلق الفوري لكل المخالفين، داعيا المواطنين إلى ضرورة احترام الإجراءات الصحية. 

وبشأن وسائل النقل العامة، أضاف أنه سيتم سحب البطاقة المهنية لكل سائق وسيلة نقل عمومي لمدة شهر إذا ثبت عدم التزامه بارتداء الكمامة. 

وسجلت تونس 1008 إصابات جديدة بفيروس كورونا و 19 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالى حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 18413 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 265 وفاة.
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