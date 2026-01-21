طريقة عمل صينية دجاج بالسماق في الفرن

تُعد صينية الدجاج بالسماق في الفرن من الوصفات الشرقية الشهيرة التي تجمع بين البساطة والمذاق الغني، خاصة مع نكهة السماق الحامضة المميزة.

وقدمت الشيف غادة التلي وصفة ناجحة وسهلة التحضير، مناسبة للعزومات ووجبات الغداء السريعة، مع مكونات متوفرة وطريقة واضحة تضمن نتيجة مثالية.

طريقة عمل صينية الدجاج بالسماق

مكونات صينية الدجاج بالسماق

دجاجة كاملة مقطعة

2 بصلة كبيرة شرائح

3 ملاعق كبيرة سماق

3 فصوص ثوم مفروم

عصير ليمونة

3 ملاعق زيت زيتون

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

1 ملعقة صغيرة بهارات دجاج

½ ملعقة صغيرة بابريكا

رشة قرفة (اختياري)

طريقة التحضير:

ـ يُتبل الدجاج بالسماق، الثوم، الليمون، زيت الزيتون، والبهارات جيدًا ويُترك لمدة ساعة على الأقل.

ـ تُفرد شرائح البصل في قاع الصينية، ثم يُرص الدجاج فوقها مع باقي التتبيلة.

ـ تُغطى الصينية بورق فويل وتدخل فرن ساخن على درجة حرارة 180 لمدة 40 دقيقة.

ـ يُزال الفويل وتُترك الصينية في الفرن 15–20 دقيقة إضافية حتى يتحمر الدجاج ويأخذ لونًا ذهبيًا.

ـ تُقدم ساخنة مع رشّة سماق وبقدونس حسب الرغبة.

نصائح لنجاح الوصفة

ـ يُفضل ترك الدجاج في التتبيلة أطول وقت ممكن للحصول على نكهة أعمق.

ـ يمكن إضافة شرائح بطاطس أو فلفل ألوان للصينية لوجبة متكاملة.

ـ تُقدم مع الأرز الأبيض أو الخبز الشامي وسلطة الزبادي.