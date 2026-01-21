طريقة عمل صينية دجاج بالسماق في الفرن

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بكلمات مؤثرة .. ياسمين الخطيب تبعث الأمل في قلوب مُتابعيها | ماذا قالت؟
دعاء المطر للنجاح .. بـ 12 كلمة تتذوق الفرحة وتتحقق كل أمنياتك
«تحالفات محسوبة بدقة».. خبير: ترامب يعترف بحق مصر في مياه النيل والسيسي يُؤسّس لعلاقات دولية متوازنة
ملف سد النهضة من جديد في واشنطن.. لماذا يتحرك ترامب الآن؟
تعرّف على أسباب رفض كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع
روايات صادمة.. رصاص إسرائيلي في جثامين أطفـ.ــال إيرانيين قتلــوا خلال الاحتجاجات
لو بنتي جالها حمى هننقذها إزاي.. محافظ بورسعيد لقيادات الصحة: «شغلوا وحدة سلام مصر»| شاهد
مصر تحصد جائزة أكثر الوجهات الواعدة سياحيًا لعام 2026
محافظ بورسعيد يستجيب لـ مُسنة من سكان «سلام مصر» بتخفيض تعريفة الركوب | شاهد
بـ تكتيك أفغاني .. الجيش الكندي يستعد لغزو عسكري أمريكي مُحتمل
عودة طائرة ترامب للولايات المتحدة بعد مُغادرتها إلى دافوس .. لهذا السبب
يُواجه القضية بروح وطنية ونوايا صافية.. محامي «ميدو»: دايمًا كلامه بيتاخد بسوء نية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

آية التيجي

تُعد صينية الدجاج بالسماق في الفرن من الوصفات الشرقية الشهيرة التي تجمع بين البساطة والمذاق الغني، خاصة مع نكهة السماق الحامضة المميزة. 

وقدمت الشيف غادة التلي وصفة ناجحة وسهلة التحضير، مناسبة للعزومات ووجبات الغداء السريعة، مع مكونات متوفرة وطريقة واضحة تضمن نتيجة مثالية.

مكونات صينية الدجاج بالسماق
دجاجة كاملة مقطعة
2 بصلة كبيرة شرائح
3 ملاعق كبيرة سماق
3 فصوص ثوم مفروم
عصير ليمونة
3 ملاعق زيت زيتون
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
1 ملعقة صغيرة بهارات دجاج
½ ملعقة صغيرة بابريكا
رشة قرفة (اختياري)

طريقة التحضير:

ـ يُتبل الدجاج بالسماق، الثوم، الليمون، زيت الزيتون، والبهارات جيدًا ويُترك لمدة ساعة على الأقل.

ـ تُفرد شرائح البصل في قاع الصينية، ثم يُرص الدجاج فوقها مع باقي التتبيلة.

ـ تُغطى الصينية بورق فويل وتدخل فرن ساخن على درجة حرارة 180 لمدة 40 دقيقة.

ـ يُزال الفويل وتُترك الصينية في الفرن 15–20 دقيقة إضافية حتى يتحمر الدجاج ويأخذ لونًا ذهبيًا.

ـ تُقدم ساخنة مع رشّة سماق وبقدونس حسب الرغبة.

نصائح لنجاح الوصفة

ـ يُفضل ترك الدجاج في التتبيلة أطول وقت ممكن للحصول على نكهة أعمق.

ـ يمكن إضافة شرائح بطاطس أو فلفل ألوان للصينية لوجبة متكاملة.

ـ تُقدم مع الأرز الأبيض أو الخبز الشامي وسلطة الزبادي.

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

