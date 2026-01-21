قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل برد الشتاء يصيب الجهاز التنفسي فقط؟.. جمال شعبان يعلن مفاجأة
تفعيل خدمة سداد قيمة كتب المدارس التجريبية بالرقم القومي للطالب بجهات التحصيل
عمرو محمود ياسين يحسم الجدل بشأن تشابه «وننسى اللي كان» مع حياة شيرين عبد الوهاب l خاص
مبابي يعادل الرقم القياسي الأسطوري لكريستيانو رونالدو
ترامب يغادر إلى منتدى دافوس مجددا بعد أن استقل طائرة جديدة
رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
نتنياهو يعلن استجابته لطلب ترامب بالانضمام لمجلس السلام
ترامب السبب.. وول ستريت تسجل أكبر خسارة يومية في ثلاثة أشهر
تفوقت على المغرب وجنوب أفريقيا.. مصر تتصدر الطفرة السياحية في القارة السمراء
تحرك شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية رقم 121 من مصر إلى غزة
دافوس يفتح ملفات الشرق الأوسط الكبرى.. الرئيس السيسي وترامب على طاولة غزة والنيل والشراكة الاستراتيجية | خبير يعلّق
أفضل سورة تُقرأ في شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الرزق الواسع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد أرقام لافتة .. هل يصبح «بن بو علي» سلاح الأهلي الهجومي المُنتظر؟

أحمد نذير بن بو علي
أحمد نذير بن بو علي

دخل الجزائري أحمد نذير بن بو علي مهاجم نادي غيور المجري دائرة الاهتمام داخل النادي الأهلي من جديد بعدما عاد اسمه ليتردد بقوة ضمن خيارات تدعيم الخط الأمامي للفريق خلال سوق الانتقالات الحالية في إطار تحركات القلعة الحمراء لتدعيم صفوفها قبل المرحلة الحاسمة من الموسم.

وبحسب مصادر خاصة فإن إدارة الأهلي لم تنجح حتى الآن في حسم التعاقد مع مهاجم أجنبي خلال الجولة الأوروبية الأخيرة التي شملت عدة دول بحثًا عن بدائل هجومية مناسبة وهو ما دفع المسؤولين لإعادة دراسة عدد من الملفات التي سبق طرحها ومن بينها ملف بن بو علي الذي حظي بمتابعة فنية منذ فترة.

وكان اللاعب الجزائري قد تم عرضه في وقت سابق على الجهاز الفني ونال استحسان المدير الفني ييس توروب من حيث القدرات البدنية والتحرك داخل منطقة الجزاء إلا أن الصفقة لم تكتمل آنذاك في ظل تحفظات فرضتها عوامل طبية وتجارب سابقة.

اصابة نذير

وتعود أبرز هذه التحفظات إلى الإصابة القوية التي تعرض لها اللاعب في عضلة الفخذ أثناء فترته مع نادي شارلوروا البلجيكي والتي تسببت في غيابه لفترة طويلة وأثارت تساؤلات حول جاهزيته البدنية واستمراريته على مدار موسم كامل ما دفع الجهاز الطبي بالأهلي للتحفظ في تلك المرحلة.

كما لعبت الخبرات السابقة للأهلي مع لاعبين قادمين من الدوري المجري دورًا في إبعاد اللاعب مؤقتًا عن الحسابات خاصة في ظل عدم تحقيق بعض الصفقات السابقة النتائج المرجوة وهو ما جعل الإدارة تتعامل بحذر مع أي ترشيحات جديدة من نفس البطولة.

ورغم تلك المعوقات فإن الأداء اللافت لبن بو علي مع ناديه الحالي أعاد طرح اسمه بقوة حيث يقدم موسمًا قويًا مع فريق غيور الذي يتواجد في صدارة ترتيب الدوري المجري مع مساهمة هجومية واضحة للاعب سواء بالتسجيل أو الصناعة.

أرقام نذير

وسجل المهاجم الجزائري 10 أهداف في منافسات الدوري المحلي إلى جانب صناعته لهدفين كما نجح في هز الشباك مرتين خلال مشاركته في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي ليؤكد حضوره المؤثر في مختلف البطولات التي شارك فيها هذا الموسم.

ويبلغ بن بو علي من العمر 24 عامًا حيث ولد في 17 أبريل عام 2000 وبدأ خطواته الأولى في كرة القدم داخل نادي أولمبي الشلف قبل أن ينتقل إلى أكاديمية بارادو عام 2018 والتي تعد محطة محورية في مسيرته حيث تم تصعيده للفريق الأول عام 2022 ولفت الأنظار بمعدل تهديفي مميز.

وبعد تألقه محليًا خاض اللاعب تجربة الاحتراف الأوروبي عبر بوابة شارلوروا البلجيكي ثم انتقل إلى نادي غيور المجري في صيف 2024 على سبيل الإعارة قبل أن يتم تفعيل بند الشراء وتحويل الإعارة إلى انتقال نهائي.

وخلال الموسم الجاري شارك اللاعب في 25 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 13 هدفًا وقدم تمريرة حاسمة واحدة ليؤكد تطوره الفني واستعادة كامل لياقته البدنية.

وعلى المستوى الدولي خاض بن بو علي تجربة قصيرة مع منتخب الجزائر الأول حيث شارك في مباراة واحدة وسجل خلالها هدفًا قبل أن يغيب عن الاختيارات الأخيرة رغم اقترابه من التواجد في معسكر كأس العرب.

ويبقى ملف المهاجم الجزائري مفتوحًا داخل الأهلي في انتظار القرار النهائي الذي سيتحدد وفقًا للرؤية الفنية والتقارير الطبية خلال الأيام المقبلة.

الأهلي أحمد نذير بن بو علي نادي غيور المجري القلعة الحمراء مهاجم أجنبي توروب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ «صدى البلد» موعد التعديل الوزاري المقبل

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد: الأمطار تضرب 17 محافظة غداً وتصل إلى القاهرة

السنغال

مفاجأة .. هل يُسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب؟

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس ومدته .. تفاصيل رسمية الآن

مشغولات ذهبية

قفزات جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

الذهب

«الذهب يشتعل عالميًا».. خبير يحذر من تقلبات حادة ويتوقع قفزة تاريخية مع قرارات الفيدرالي

تطبيق إنستاباي

إنستاباي يتيح تلك الميزة للتسهيل على العملاء

ترشيحاتنا

صورة تعبيرية

هل على الزوجة ذنب إذا كان زوجها يترك الصلاة؟.. أمين الإفتاء يجيب

دار الإفتاء

هل يجوز إقامة ابن الزوج البالغ مع زوجة أبيه؟.. أمين الإفتاء يجيب

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية يشهد الجلسة الختامية لمؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية الـ36

بالصور

تفسير حلم الأطفال.. وعلاقته بالخوف الداخلي ومراحل الشفاء النفسي

تفسير حلم الأطفال.. براءة ومخاوف داخلية ومرحلة شفاء نفسى
تفسير حلم الأطفال.. براءة ومخاوف داخلية ومرحلة شفاء نفسى
تفسير حلم الأطفال.. براءة ومخاوف داخلية ومرحلة شفاء نفسى

طريقة عمل صينية دجاج بالسماق في الفرن

طريقة عمل صينية الدجاج بالسماق
طريقة عمل صينية الدجاج بالسماق
طريقة عمل صينية الدجاج بالسماق

اكتشاف خصائص مُضادة للسرطان في مُسكّن شائع الاستعمال .. تعرّف عليه

كيف يعمل الإيبوبروفين داخل الجسم؟
كيف يعمل الإيبوبروفين داخل الجسم؟
كيف يعمل الإيبوبروفين داخل الجسم؟

طريقة تحضير وصفة الكوسا بصوص الكريمة الشهية

طريقة عمل الكوسا بصوص الكريمة
طريقة عمل الكوسا بصوص الكريمة
طريقة عمل الكوسا بصوص الكريمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد