بعد أرقام لافتة .. هل يصبح «بن بو علي» سلاح الأهلي الهجومي المُنتظر؟

دخل الجزائري أحمد نذير بن بو علي مهاجم نادي غيور المجري دائرة الاهتمام داخل النادي الأهلي من جديد بعدما عاد اسمه ليتردد بقوة ضمن خيارات تدعيم الخط الأمامي للفريق خلال سوق الانتقالات الحالية في إطار تحركات القلعة الحمراء لتدعيم صفوفها قبل المرحلة الحاسمة من الموسم.

وبحسب مصادر خاصة فإن إدارة الأهلي لم تنجح حتى الآن في حسم التعاقد مع مهاجم أجنبي خلال الجولة الأوروبية الأخيرة التي شملت عدة دول بحثًا عن بدائل هجومية مناسبة وهو ما دفع المسؤولين لإعادة دراسة عدد من الملفات التي سبق طرحها ومن بينها ملف بن بو علي الذي حظي بمتابعة فنية منذ فترة.

وكان اللاعب الجزائري قد تم عرضه في وقت سابق على الجهاز الفني ونال استحسان المدير الفني ييس توروب من حيث القدرات البدنية والتحرك داخل منطقة الجزاء إلا أن الصفقة لم تكتمل آنذاك في ظل تحفظات فرضتها عوامل طبية وتجارب سابقة.

اصابة نذير

وتعود أبرز هذه التحفظات إلى الإصابة القوية التي تعرض لها اللاعب في عضلة الفخذ أثناء فترته مع نادي شارلوروا البلجيكي والتي تسببت في غيابه لفترة طويلة وأثارت تساؤلات حول جاهزيته البدنية واستمراريته على مدار موسم كامل ما دفع الجهاز الطبي بالأهلي للتحفظ في تلك المرحلة.

كما لعبت الخبرات السابقة للأهلي مع لاعبين قادمين من الدوري المجري دورًا في إبعاد اللاعب مؤقتًا عن الحسابات خاصة في ظل عدم تحقيق بعض الصفقات السابقة النتائج المرجوة وهو ما جعل الإدارة تتعامل بحذر مع أي ترشيحات جديدة من نفس البطولة.

ورغم تلك المعوقات فإن الأداء اللافت لبن بو علي مع ناديه الحالي أعاد طرح اسمه بقوة حيث يقدم موسمًا قويًا مع فريق غيور الذي يتواجد في صدارة ترتيب الدوري المجري مع مساهمة هجومية واضحة للاعب سواء بالتسجيل أو الصناعة.

أرقام نذير

وسجل المهاجم الجزائري 10 أهداف في منافسات الدوري المحلي إلى جانب صناعته لهدفين كما نجح في هز الشباك مرتين خلال مشاركته في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي ليؤكد حضوره المؤثر في مختلف البطولات التي شارك فيها هذا الموسم.

ويبلغ بن بو علي من العمر 24 عامًا حيث ولد في 17 أبريل عام 2000 وبدأ خطواته الأولى في كرة القدم داخل نادي أولمبي الشلف قبل أن ينتقل إلى أكاديمية بارادو عام 2018 والتي تعد محطة محورية في مسيرته حيث تم تصعيده للفريق الأول عام 2022 ولفت الأنظار بمعدل تهديفي مميز.

وبعد تألقه محليًا خاض اللاعب تجربة الاحتراف الأوروبي عبر بوابة شارلوروا البلجيكي ثم انتقل إلى نادي غيور المجري في صيف 2024 على سبيل الإعارة قبل أن يتم تفعيل بند الشراء وتحويل الإعارة إلى انتقال نهائي.

وخلال الموسم الجاري شارك اللاعب في 25 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 13 هدفًا وقدم تمريرة حاسمة واحدة ليؤكد تطوره الفني واستعادة كامل لياقته البدنية.

وعلى المستوى الدولي خاض بن بو علي تجربة قصيرة مع منتخب الجزائر الأول حيث شارك في مباراة واحدة وسجل خلالها هدفًا قبل أن يغيب عن الاختيارات الأخيرة رغم اقترابه من التواجد في معسكر كأس العرب.

ويبقى ملف المهاجم الجزائري مفتوحًا داخل الأهلي في انتظار القرار النهائي الذي سيتحدد وفقًا للرؤية الفنية والتقارير الطبية خلال الأيام المقبلة.