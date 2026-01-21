قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل برد الشتاء يصيب الجهاز التنفسي فقط؟.. جمال شعبان يعلن مفاجأة
تفعيل خدمة سداد قيمة كتب المدارس التجريبية بالرقم القومي للطالب بجهات التحصيل
عمرو محمود ياسين يحسم الجدل بشأن تشابه «وننسى اللي كان» مع حياة شيرين عبد الوهاب l خاص
مبابي يعادل الرقم القياسي الأسطوري لكريستيانو رونالدو
ترامب يغادر إلى منتدى دافوس مجددا بعد أن استقل طائرة جديدة
رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
نتنياهو يعلن استجابته لطلب ترامب بالانضمام لمجلس السلام
ترامب السبب.. وول ستريت تسجل أكبر خسارة يومية في ثلاثة أشهر
تفوقت على المغرب وجنوب أفريقيا.. مصر تتصدر الطفرة السياحية في القارة السمراء
تحرك شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية رقم 121 من مصر إلى غزة
دافوس يفتح ملفات الشرق الأوسط الكبرى.. الرئيس السيسي وترامب على طاولة غزة والنيل والشراكة الاستراتيجية | خبير يعلّق
أفضل سورة تُقرأ في شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الرزق الواسع
أخبار البلد

9 محافظات تشهد إعادة امتحان البرمجة لطلاب أولى ثانوي "المتعثرين" اليوم

ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف تتم  اليوم الاربعاء 21 يناير 2026 إعادة امتحان البرمجة والذكاء الإصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي الذين تعذر دخولهم على منصة الامتحان في الفرصة الأولى في محافظات ( المنوفية - القليوبية - الدقهلية - الشرقية - كفر الشيخ - الجيزة - بني سويف - المنيا - الإسماعيلية ) .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد إعادة امتحان البرمجة والذكاء الإصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي الذين تعذر دخولهم على منصة الامتحان في الفرصة الأولى في محافظات ( القاهرة - جنوب سيناء - السويس - الوادي الجديد - بورسعيد - البحر الأحمر - مطروح - أسوان - الأقصر - البحيرة )

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أما موعد إعادة امتحان البرمجة والذكاء الإصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي الذين تعذر دخولهم على منصة الامتحان في الفرصة الأولى في محافظات ( القاهرة - جنوب سيناء - السويس - الوادي الجديد - بورسعيد - البحر الأحمر - مطروح - أسوان - الأقصر - البحيرة ) سيكون غدا الخميس 22 يناير 2026

ومن جانبها ، قامت الادارة العامة الاحصاء بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بربط اكواد الطلاب المرسل من المكتب الياباني بأسماء الطلاب والمحافظة والإدارة المدرسية و هؤلاء الطلاب الذين لهم حق الاعادة ، وتم ارسالها على موقع المدرسة ليقوم مسئول الاحصاء بالمدرسة بتسليم ملف اسماء هؤلاء الطلاب لمدير المدرسة لعمل لجان الاختبار

ويمكن لكل مدرسة الدخول على استمارة التلميذ ، و طباعة كشوف الطلاب المقرر لهم إعادة الامتحان و إبلاغ الطلاب ، و اجراء الاستعدادات

ضوابط عقد امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي
 

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم عقد امتحانات مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي (عملي) لطلاب الصف الأول الثانوي وذلك عبر منصة كيريو Qureo .

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مديري مديريات التربية والتعليم بضرورة اتباع الضوابط التالية لعقد امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي :

  • اختبار الطلاب اما بواسطة التابلت أو الأجهزة الموجودة في المدرسة مع الإلتزام بآداء الامتحان في اللجنة الامتحانية في الأوقات المحددة
     
  • الامتحان يعقد في المدرسة فقط ويتم اتاحة أداء الامتحان من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساءا يوم الامتحان
     
  • لا يزيد عدد الطلاب في اللجنة الامتحانية عن 15 طالب
     
  • اتخاذ كافة الإجراءات المعمول بها بنظام الامتحانات
     
  • يتم امتحان طلاب الخدمات في الوقت الذي تراه إدارة المدرسة خلال تلك الفترة
     
  • بالنسبة للمحافظات التي لم تستلم التابلت
  • تقوم كل مديرية بتوفير الأجهزة اللازمة لامتحان الطلاب وفق الخطة المعدة من المديرية
وزارة التربية والتعليم إعادة امتحان البرمجة امتحان البرمجة والذكاء الإصطناعي الصف الأول الثانوي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

