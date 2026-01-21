9 محافظات تشهد إعادة امتحان البرمجة لطلاب أولى ثانوي "المتعثرين" اليوم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف تتم اليوم الاربعاء 21 يناير 2026 إعادة امتحان البرمجة والذكاء الإصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي الذين تعذر دخولهم على منصة الامتحان في الفرصة الأولى في محافظات ( المنوفية - القليوبية - الدقهلية - الشرقية - كفر الشيخ - الجيزة - بني سويف - المنيا - الإسماعيلية ) .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد إعادة امتحان البرمجة والذكاء الإصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي الذين تعذر دخولهم على منصة الامتحان في الفرصة الأولى في محافظات ( القاهرة - جنوب سيناء - السويس - الوادي الجديد - بورسعيد - البحر الأحمر - مطروح - أسوان - الأقصر - البحيرة )

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أما موعد إعادة امتحان البرمجة والذكاء الإصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي الذين تعذر دخولهم على منصة الامتحان في الفرصة الأولى في محافظات ( القاهرة - جنوب سيناء - السويس - الوادي الجديد - بورسعيد - البحر الأحمر - مطروح - أسوان - الأقصر - البحيرة ) سيكون غدا الخميس 22 يناير 2026

ومن جانبها ، قامت الادارة العامة الاحصاء بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بربط اكواد الطلاب المرسل من المكتب الياباني بأسماء الطلاب والمحافظة والإدارة المدرسية و هؤلاء الطلاب الذين لهم حق الاعادة ، وتم ارسالها على موقع المدرسة ليقوم مسئول الاحصاء بالمدرسة بتسليم ملف اسماء هؤلاء الطلاب لمدير المدرسة لعمل لجان الاختبار

ويمكن لكل مدرسة الدخول على استمارة التلميذ ، و طباعة كشوف الطلاب المقرر لهم إعادة الامتحان و إبلاغ الطلاب ، و اجراء الاستعدادات

ضوابط عقد امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي



وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم عقد امتحانات مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي (عملي) لطلاب الصف الأول الثانوي وذلك عبر منصة كيريو Qureo .

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مديري مديريات التربية والتعليم بضرورة اتباع الضوابط التالية لعقد امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي :

اختبار الطلاب اما بواسطة التابلت أو الأجهزة الموجودة في المدرسة مع الإلتزام بآداء الامتحان في اللجنة الامتحانية في الأوقات المحددة



الامتحان يعقد في المدرسة فقط ويتم اتاحة أداء الامتحان من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساءا يوم الامتحان



لا يزيد عدد الطلاب في اللجنة الامتحانية عن 15 طالب



اتخاذ كافة الإجراءات المعمول بها بنظام الامتحانات



يتم امتحان طلاب الخدمات في الوقت الذي تراه إدارة المدرسة خلال تلك الفترة



بالنسبة للمحافظات التي لم تستلم التابلت