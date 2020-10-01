البورصة تربح 4.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي

بلغ إجمالي القيمة السوقية للبورصة المصرية نحو 620.8 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي مما يمثل ارتفاعا بنحو 0.67 %خلال الفترة.





وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 4.1 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع مسجلا مستوى 620.8 مليار جنيه مقابل مستوى 616.7 مليار جنيه.





بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال الربع الثالث من العام الحالي 2020 (يوليو - سبتمبر) نحو 144.1 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 28.361 مليون ورقة منفذة على 2571 ألف عملية.





و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 2.170 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 474,20 مليون ورقة منفذة على 1913 ألف عملية خلال الربع الماضي.





استحوذت الأسهم على 58.43 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 41.57 % خلال الربع.





وحققت البورصة المصرية مكاسب قوية خلال الربع الثالث من العام الحالي 2020 (يوليو - سبتمبر)، مدعومة بعمليات شراء واسعة من المستثمرين بمختلف فئاتهم للأسهم المصرية بدعم من العديد من الأنباء الإيجابية العديدة سواءً المتعلقة بالشركات أو الاقتصاد الكلي.





وبين التقرير الربع سنوى للبورصة المصرية أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة ربح خلال الربع الثالث من العام نحو 7ر28 مليار جنيه ليبلغ مستوى 7ر618 مليار جنيه مقابل 590 مليار جنيه بارتفاع بلغت نسبته 9ر4%.





وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" خلال الشهور الثلاثة بنسبة 09ر2٪؜ ليبلغ مستوى 27ر10989 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 04ر38 ٪؜ ليبلغ مستوى 37ر20003 نقطة.



