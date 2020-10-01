AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البحرين ترحب باتفاق لبنان وإسرائيل على التفاوض في ترسيم الحدود

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:59 م
علم البحرين
علم البحرين
Advertisements
شيماء مصطفى
أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن ترحيبها بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق على إطار عمل لإطلاق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية برعاية الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

ووفقًا لصحيفة "الأيام" البحرينية، أكدت الوزارة أن هذا الإعلان خطوة مهمة لترسيم الحدود بين البلدين وبما يؤدي إلى حفظ حقوق لبنان الشقيق.

وأشادت وزارة الخارجية بالوساطة والجهود الطيبة التي بذلتها الحكومة الأمريكية لتسهيل التوصل إلى هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يفتح فرصة مواتية للتفاوض المباشر بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي لما من شأنه حفظ مصالح البلدين وتحقيق مزيد من الاستقرار والسلم والازدهار في المنطقة.

يأتي ذلك بعدما أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن بلاده ستجري محادثات بوساطة أممية مع إسرائيل بشأن الحدود البرية والبحرية المتنازع عليها.

وأكد بري أن الولايات المتحدة ستلعب دور جهة تسهّل عقد المحادثات التي يفترض أن تجري في بلدة الناقورة الحدودية، دون أن يعلن عن موعد انطلاقها.

وأشار بري إلى أن "نجاح عملية ترسيم الحدود اللبنانية مع إسرائيل من شأنه دعم الاقتصاد اللبناني".

وكان متحدث باسم وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، أكد في وقت سابق أن إسرائيل ولبنان توصلا إلى اتفاق لإجراء مفاوضات بشأن حدودهما البحرية، بعد تعثر استمر سنوات.

وأعرب الرئيس اللبناني ميشال عون، عن ترحيبه بالتوصل إلى اتفاق اطاري للتفاوض على ترسيم الحدود جنوب لبنان مع إسرائيل بوساطة أمريكية.

وقال بيان الرئاسة اللبنانية إن عون سيتولى "التفاوض... بدءا من تأليف الوفد اللبناني المفاوض ومواكبة مراحل التفاوض"، مبديا أمله من الطرف الأمريكي أن يستمر في وساطته النزيهة.
Advertisements

موضوعات متعلقة

واشنطن تعلن تقدمًا تدريجيًا في محادثات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

إعلام عبري: لبنان يقترب من ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

رسميًا.. إسرائيل تعلن التوصل لاتفاق مع لبنان لترسيم الحدود البحرية

اتفاق عربي جديد مع إسرائيل.. لبنان يعلن اتجاهه لترسيم الحدود البرية والبحرية

أول تعليق من اليونيفيل على اتفاق لبنان وإسرائيل

3 سنوات من المساعي.. بومبيو يرحب باتفاق لبنان وإسرائيل على التفاوض لترسيم الحدود

ترشيحاتنا

تصنيع بير سلم.. هيئة الدواء توجه تحذيرا شديد اللهجة للمواطنين

بعد اعتدائه على حكم لقاء المصري.. إيقاف ساسي 8 مباريات وتغريمه ماليا

لعب في الأهلى والزمالك.. أحمد السقا يروي رحلته مع كرة القدم قبل التمثيل

حصة للأخلاق وأخرى للتربية الرياضية .. تعرف على نظام الحصص في العام الدراسي الجديد

قطر بتعشقني عشق| محمد علي يعلن تمويله من الدوحة لتدمير مصر.. فيديو

في عيد ميلاد ديانا حداد.. قصة تحولها من المسيحية للإسلام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علقة ساخنة.. سائق تاكسي ينهال بالضرب على راكبة بسبب موبايل

رغم تجاوزها سن الـ90.. ملكة بريطانيا تقود سيارتها من دون سائق أو حراس في أحدث ظهور

لحظة إلقاء طفل من سيارة مسروقة على طريق أثناء فرار سارقيها.. شاهد