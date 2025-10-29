54 % دافعة واحدة.. طفرة في مشتريات المصريين خلال البلاك فرايدي عبر الإنترنت

يترقب المصريون موسم البلاك فرايدي كل عام للاستفادة من الخصومات الكبيرة على مختلف المنتجات، سواء في المحلات أو عبر منصات التجارة الإلكترونية.

ويشهد هذا الموسم ارتفاعًا ملحوظًا في عمليات الشراء عبر الإنترنت، حيث أصبحت التجارة الإلكترونية تمثل جزءًا أساسيًا من سلوك المستهلكين، ما دفع الجهات المعنية إلى تكثيف الرقابة لضمان الشفافية وحماية حقوق المواطنين.

كشف الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف المصرية الأوروبية واتحاد الغرف الإفريقية، عن ازدياد نسبة مشتريات المصريين عبر الإنترنت خلال موسم البلاك فرايدي، موضحًا أن 54% من المستهلكين يشترون منتجاتهم إلكترونيًا، ويستخدم ثلاثة أرباعهم الهواتف الذكية لإتمام عمليات الشراء.

الرقابة على الإنترنت لضمان خصومات حقيقية

أوضح علاء عز خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، مقدم برنامج ستوديو إكسترا عبر قناة إكسترا نيوز، أن الرقابة على التجارة الإلكترونية تتم من خلال جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وشرطة الاتصالات، لضمان أن الخصومات حقيقية وليست وهمية، وحماية المستهلك من أي ممارسات خاطئة.

متابعة العروض داخل المحلات لضمان الشفافية

وأشار أمين عام اتحاد الغرف إلى أن التعاون بين الغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك يشمل متابعة العروض داخل المحلات عبر لجان مخصصة لمراجعة الأسعار بين المحلات المختلفة، وذلك لضمان الشفافية وحماية حقوق المواطنين، بالإضافة إلى وجود خطوط ساخنة مجانية لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن أي مخالفات، مع فرض غرامات وعقوبات قد تصل إلى الإغلاق في حال تكرار المخالفات.

نقل خبرة مصر لدعم المبادرات التجارية في إفريقيا

وأضاف علاء عز أن اتحاد الغرف التجارية يعمل على نقل خبرة مصر في التجارة الإلكترونية وتنظيم موسم البلاك فرايدي إلى الدول الإفريقية، من خلال مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي يشمل 20 دولة في المرحلة الأولى، بهدف دعم المبادرات التجارية وتنشيط الاقتصاد، بالإضافة إلى مساعدة صغار التجار في إدخال الشمول المالي والتكنولوجي داخل محالهم.

التجارة الإلكترونية ودورها في تنشيط الاقتصاد

وأكد علاء عز أن التجارة الإلكترونية تمثل أداة مهمة لتعزيز القدرة الشرائية وتحريك عجلة الأسواق، خاصة خلال المواسم الكبرى مثل البلاك فرايدي، مشيرًا إلى أن الاستخدام المكثف للهواتف الذكية يسهل وصول المستهلكين إلى أفضل العروض والصفقات بأسرع وقت وبأعلى درجات الأمان المالي.