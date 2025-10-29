قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لمشاركته في حرب غزة.. منع جندي إسرائيلي من دخول بلد أوروبي
السجن 3 سنوات لـ طفل المرور بتهمة ضرب طالب بالمقطم
النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال
تراجع 120 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث
خلافات على أذان الفجر.. تفاصيل اعتداء شاب على مؤذن مسجد بالمحلة| فيديو
البابا لاون الرابع عشر يوجه كلمة إلى رؤساء وممثلي الأديان حول العالم
دور الأسرة والمجتمع في الوقاية من المخدرات يتصدر مؤتمر إطلاق تنفيذ الخطة العربية للوقاية
المنظمة الدولية للهجرة بالسودان: نزوح 33 ألف شخص من الفاشر خلال 72 ساعة
بوتين يقدم الدعم الكامل لتطوير غواصة نووية لنقل الغاز الطبيعي المسال
ترامب: الاجتماع مع الرئيس الصيني غدا سيسير بشكل جيد
جنح النقض تؤجل طعن عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي
مهيب عبد الهادي يوجه نصيحة لـ محمد السيد لاعب الزمالك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
54 % دافعة واحدة.. طفرة في مشتريات المصريين خلال البلاك فرايدي عبر الإنترنت

منار عبد العظيم

يترقب المصريون موسم البلاك فرايدي كل عام للاستفادة من الخصومات الكبيرة على مختلف المنتجات، سواء في المحلات أو عبر منصات التجارة الإلكترونية. 

ويشهد هذا الموسم ارتفاعًا ملحوظًا في عمليات الشراء عبر الإنترنت، حيث أصبحت التجارة الإلكترونية تمثل جزءًا أساسيًا من سلوك المستهلكين، ما دفع الجهات المعنية إلى تكثيف الرقابة لضمان الشفافية وحماية حقوق المواطنين.

كشف الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف المصرية الأوروبية واتحاد الغرف الإفريقية، عن ازدياد نسبة مشتريات المصريين عبر الإنترنت خلال موسم البلاك فرايدي، موضحًا أن 54% من المستهلكين يشترون منتجاتهم إلكترونيًا، ويستخدم ثلاثة أرباعهم الهواتف الذكية لإتمام عمليات الشراء.

الرقابة على الإنترنت لضمان خصومات حقيقية

أوضح علاء عز خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، مقدم برنامج ستوديو إكسترا عبر قناة إكسترا نيوز، أن الرقابة على التجارة الإلكترونية تتم من خلال جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وشرطة الاتصالات، لضمان أن الخصومات حقيقية وليست وهمية، وحماية المستهلك من أي ممارسات خاطئة.

متابعة العروض داخل المحلات لضمان الشفافية

وأشار أمين عام اتحاد الغرف إلى أن التعاون بين الغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك يشمل متابعة العروض داخل المحلات عبر لجان مخصصة لمراجعة الأسعار بين المحلات المختلفة، وذلك لضمان الشفافية وحماية حقوق المواطنين، بالإضافة إلى وجود خطوط ساخنة مجانية لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن أي مخالفات، مع فرض غرامات وعقوبات قد تصل إلى الإغلاق في حال تكرار المخالفات.

نقل خبرة مصر لدعم المبادرات التجارية في إفريقيا

وأضاف علاء عز أن اتحاد الغرف التجارية يعمل على نقل خبرة مصر في التجارة الإلكترونية وتنظيم موسم البلاك فرايدي إلى الدول الإفريقية، من خلال مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي يشمل 20 دولة في المرحلة الأولى، بهدف دعم المبادرات التجارية وتنشيط الاقتصاد، بالإضافة إلى مساعدة صغار التجار في إدخال الشمول المالي والتكنولوجي داخل محالهم.

التجارة الإلكترونية ودورها في تنشيط الاقتصاد

وأكد علاء عز أن التجارة الإلكترونية تمثل أداة مهمة لتعزيز القدرة الشرائية وتحريك عجلة الأسواق، خاصة خلال المواسم الكبرى مثل البلاك فرايدي، مشيرًا إلى أن الاستخدام المكثف للهواتف الذكية يسهل وصول المستهلكين إلى أفضل العروض والصفقات بأسرع وقت وبأعلى درجات الأمان المالي.

موسم البلاك فرايدي منصات التجارة الإلكترونية المستهلكين اتحاد الغرف المصرية

احمد حلمي

تحيا مصر .. أحمد حلمي يحتفي بالمتحف المصري الكبير

الفنان كريم فهمي و الفنان أحمد فهمي

كريم فهمي: أحمد أخويا قدوتي.. وكنا نتشاجر كثيراً في مرحلة الشباب

كريم فهمي

كريم فهمي يخرج عن صمته ويرد على واقعة طرده من مهرجان الجونة

تويوتا كورولا كونسبت .. عودة الأسطورة الأكثر مبيعًا بثوب جديد

سهلة التنفيذ.. طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج

علامات نقص فيتامين D عند الأطفال وكيف يمكن للأم علاجه بذكاء غذائي دون أدوية

طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة مثل المحلات

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الحاجة نبيلة هات ايديك ياولا

من الغناء الشعبي للدراما.. الحاجة نبيلة تحقق حلم الحج بعد أغنية “هات إيديك يا ولا”

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

