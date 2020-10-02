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حوادث

الهيئة الوطنية تشكل لجنة لرصد مخالفات العملية الانتخابية بالمحافظات

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 12:00 ص
انتخابات النواب
انتخابات النواب
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اسلام مقلد
نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 65 لسنة 2020، بتشكيل ومهام وإجراءات لجنة رصد مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب.

وتشكل لجنة لرصد الوقائع التى تقع فى كل محافظة بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الدعاية الانتخابية وكذا مراجعة ومراقبة حساباتها وذلك وفقا للكشوف المرفقة.

وتعد اللجنة تقارير تتضمن ما يأتي:

- رصدا لما تراه من مخالفات بعد إجراء المعاينة اللازمة.
- حصرا للمخالفات ووقائعها ومظاهرها وتحديد مرتكبها كلما أمكن ذلك. 
- تقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التى يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها. 
- نتائج مراجعة سجل حسابات الدعاية الانتخابية. 

وترسل هذه التقارير إلى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات. 

ويتولى الجهاز التنفيذى إعداد مذكرة بما تضمنته تلك التقارير من مخالفات وعرضها على مجلس إدارة الهيئة، فإن تبين للمجلس من الأوراق شخص مرتكب المخالفة وإحالتها للنيابة العامة. 
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