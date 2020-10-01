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رياضة

عضو مجلس ادارة المصري: فرجاني ساسي سب أمين عمر.. ونتعرض لظلم ممنهج من منظومه التحكيم

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 11:56 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
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عمرو ابوبكر
أكد طارق هاشم عضو مجلس ادارة النادي المصري، أن فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، قام بسب الحكم أمين عمر اثناء مباراة الفريقين مساء اليوم في الدوري الممتاز.

وقال هاشم في تصريحات لبرنامج نمبر وان علي قناة النهار: "نتعرض لظلم ممنهج من لجنة الحكام، كنا نستحق ركلة جزاء لكن الحكم رفض اللجوء لتقنية الـvar" "".

اثار فرجاني ساسي لاعب الزمالك الجدل حول حجم عقوبته بسبب تعديه على حكم مباراة فريقه مع المصري ، وقام لاعب الزمالك بخلع السماعة من أمين عمر حكم اللقاء والاعتراض على قراراته والإعتداء عليه ما ادى إلى طرد التونسي فى الدقيقة 36.


ووفقا للائحة العقوبات فى اتحاد الكرة فإنه فى حال صدور أى فعل غير رياضى ضد الحكم أو مساعديه تكون العقوبة الإيقاف أربع مباريات مع تغريمه ماليا أما فى حالة الاعتداء على الحكم أو أحد مساعديه خلال المباراة توقع عقوبة على اللاعب تصل للإيقاف 8 مباريات وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه.

وستتوقف العقوبة على تقرير حكم المباراة ، بحيث إذا ادرج امين عمر تصرف ساسي على أنه تعدى عليه بالضرب فستصل العقوبة إلى ايقاف 8 أشهر وغرامة 100 الف جنيه.

وحقق نادى الزمالك فوزا صعبا على نظيره المصري بهدف دون رد فى أول ظهور للبرتغالى جيمي باتشيكو فى المباراة التى جمعت بينهما في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز ليرتفع رصيد الفارس الأبيض إلى 64 نقطة.
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