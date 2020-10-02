AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بسبب صورة ابنها .. غادة عادل تتصدر جوجل

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 03:04 ص
غادة عادل
غادة عادل
Advertisements
شروق ابراهيم
تصدرت الفنانة غادة عادل مؤشر البحث بجوجل بعد نشر صورة بصفحتها بموقع انستجرام مع ابنها الأكبر بمناسبة عيد ميلاده، وانهالت التعليقات المهنئة لهما.

فيما تعجب البعض من سن ابنها الأكبر وظهوره كرجل بجانبها.

وتنتظر غادة عادل طرح فيلمها الجديد "الخطة العامية" خلال أيام، وروجت للبوستر الرسمى للفيلم من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وتدور أحداث فيلم الخطة العايمة حول مدير بنك يبدأ في تكوين تشكيل عصابي من 3 أشخاص لسرقة البنك الذي يعمل به وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي. 

ومن المقرر طرح فيلم الخطة العايمة بدور العرض يوم 6 أكتوبر في مصر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان والعراق.

"الخطة العايمة" بطولة على ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل بيومى فؤاد وبسنت صيام وهشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله وشريف رمزى، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج  معتز التونى.

كما تشارك غادة فى فيلم "قمر "14" وهو عبارة عن خمس حكايات يضم عددًا كبيرًا من نجوم الفن منهم خالد النبوي ودينا الشربيني وأحمد الفيشاوي وأحمد مالك و شيرين رضا وبيومي فؤاد وأحمد حاتم و اسماء ابو اليزيد وغيرهم إنتاج احمد السبكي وإخراج هادي الباجوري .
Advertisements

موضوعات متعلقة

طرح التريلر الأول لفيلم الخطه العايمة

مؤلفو الخطة العايمة ينشرون صورة من كواليس الفيلم

إعلان فيلم الخطة العايمة قبل طرحه في دور العرض.. شاهد

بـ بوستر دعائي جديد.. محمد عبد الرحمن يروج لـ الخطة العايمة

ميعادنا 6 أكتوبر.. علي ربيع يروج لفيلم الخطة العايمة بصورة من الكواليس

ده مش ملاية سرير ده طقم عادي.. محمد عبد الرحمن يروج لـ فيلم "الخطة العامية".. شاهد

ترشيحاتنا

بسبب صورة ابنها .. غادة عادل تتصدر جوجل

في ذكرى ميلاد ماجدة الخطيب .. معلومات لا تعرفها عنها

بفستان مكشوف.. فيفى عبده تثير الجدل على السوشيال ميديا

شيماء علي ماهر ترفض نظام التعليم الجديد .. لهذه الأسباب

الوطنية للانتخابات: الدعاية للمترشح الفردي 500 ألف جنيه والقائمة 16 مليونا

دعاء سداد الدين ولو كان مثل جبل أُحد.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ابتكر الفراعنة أول جهاز تهوية وتكييف عرفه التاريخ؟.. الإجابة داخل الهرم الأكبر

بمناسبة يومها العالمي.. جولة في أفضل مدن العالم لمحبي وعشاق القهوة

علقة ساخنة.. سائق تاكسي ينهال بالضرب على راكبة بسبب موبايل