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فن

قريبا.. أحمد جمال يتعاون مع حكيم فى أغنية جديدة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 02:35 ص
حكيم و احمد جمال
حكيم و احمد جمال
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محمد بدران

كشف الفنان أحمد جمال، عن تعاونه مع النجم حكيم، فى أغنية جديدة وذلك من خلال صورة نشرها عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر احمد جمال برفقة حكيم وكتب فى تعليقه على الصورة: "قريبا" نالت إعجاب متابعية وانهالت عليه التعليقات.

يذكر أن أحمد جمال طرح مؤخرًا أغنية "من غير مجاملة"، من كلمات أمير طعيمة و ألحان أحمد جمال و توزيع محمد شفيق. 

ويذكر ان شركة "مزيكا" طرحت من قبل للنجم أحمد جمال أغنية "قصاد عيونى" من كلمات أمير طعيمة وألحان مدين وتوزيع وميكس أحمد عبد السلام.

بالإضافة إلى أغنية "كل سنة وانت طيب" كلمات نور الدين محمد ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى چيزو، و "من غير مجاملة" من كلمات أمير طعيمة ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى وميكس محمد شفيق.

تقول كلمات "محتاج سنة": 


محتاج سنه علشان أوصفها


حاسس من بدري إني عارفها


برتاح وافرح لما بشوفها واتجنن لو هي بعيد


قدام برائتها ورقتها سلمت وعلى طول حبيتها


ده انا عيني بتعشق طلتها لما تهل بييجي العيد


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🔥 قريبًا

A post shared by Ahmed Gamal (@ahmedgamal) on

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