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أخبار العالم

إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 07:20 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "اليوم أنا وزوجتي جاءت نتيجتنا إيجابية وسنبدأ إجراءات عزلنا فورًا".

ومنذ قليل، أعلن ترامب ، أنه سيخضع للحجر الصحي، مع زوجته ميلانيا ترامب، وذلك بعد إصابه مستشارته هوب هيكس بفيروس كورونا. 

وقال ترامب في بيان صحفي: ": سأخضع أنا وزوجتي للحجر الصحي في انتظار نتائج فحص كورونا بعد إصابة مساعدتي هوب هيكس بالفيروس".

وكانت هوب هيكس على متن طائرة الرئاسية يوم الثلاثاء لحضور المناظرة التي جمعت الرئيس ترامب والمرشح الديمقراطي لسباق الرئاسة جو بايدن.

كما حضرت أيضا تجمع الرئيس ترامب الانتخابي يوم الأربعاء في مينسوتا.
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