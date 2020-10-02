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ديني

من يخطب الجمعة اليوم في الحرم المكي والمدني؟

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 09:15 ص
الرئاسة العامة لشئون
الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين
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محمد شحتة
أعلنت الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين، عن إلقاء الشيخ أحمد بن طالب بن حميد، خطبة الجمعة من المسجد النبوي.

كما أعلنت رئاسة الحرمين، عن إلقاء الشيخ فيصل بن جميل غزاوي، خطبة الجمعة اليوم، من المسجد الحرام.

وعقد وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ سلمان بن صالح المقوشي اجتماعًا مع مدير الإدارة العامة لهيئة المسجد الحرام الشيخ خالد بن محمد الحارثي، ومدير الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب الأستاذ غازي بن فهد الذبياني؛ بحث خلاله سبل تنفيذ برنامج العمرة ابتداءً من تاريخ السابع عشر لشهر صفر الجاري، وما يصاحبه من استعدادات وخدمات تقدمها الوكالة للزوار والمعتمرين. 

وأكد المقوشي خلال الاجتماع ضرورة مضاعفة الجهود في سبيل الارتقاء برسالة الحرمين الشريفين، والعمل بالإجراءات الاحترازية لضمان تأدية المعتمرين مناسكهم بكل يسر وسهولة؛ تماشيًا مع التوجيهات السامية بأخذ التدابير اللازمة لسلامة مرتادي المسجد الحرام. 

ونوه وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية بأنه في ظل الإجراءات الاحترازية لابد من تكثيف وتطوير وتسخير التقنية في تعزيز الخدمات التوعوية والتوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام، ومواكبة تطلعات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرامية إلى تطوير كل ما يخدم الحرمين الشريفين وزائريه.
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