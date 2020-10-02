مجمع للأديان.. سانت كاترين: جبل موسى يتميز باختلاف لونه عن باقي الجبال

قال هشام كمال ، مدير العلاقات العامة بمجلس مدينة سانت كاترين ، إن المدينة المقدسة بسانت كاترين ، من أشهر بقاع العالم وتم العديد من المعالم السياحية الدينية.





وأضاف هشام كمال ، خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح" ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، أن منطقة الوادي المقدس ، تضم الجبل المقدس الذي تجلى علية الله سبحانه لنبيه موسى ، وأقدم كنيسة .





وأشار "كمال" ، إلى أن الجبل الذي تجلى عليه الله سبحانه وتعالى ، لونه يختلف عن بقية الجبال الموجودة بجواره ، فهو لونه أسود ، وباقي الجبل باللون الأصفر .





ولفت "كمال" ، إلى أن جبل موسى ارتفاعه يصل إلى 2242 متر فوق سطح البحر ، يليه أعلى قمة جبل وهي قمة جبل سانت كاترين ، موضحا أن الوادي المقدس ، يضم كافة الأديان ، وهو بمثابة مجمع أديان .





وأوضح "كمال" ، أن شجرة العليقة رمز لليهودية ، وكنيسة العليقة كرمز للمسيحية ، والمسجد الفاطمى يرمز للإسلام ، كمجمع شامل لكل الأديان.



