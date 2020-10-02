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مجمع للأديان.. سانت كاترين: جبل موسى يتميز باختلاف لونه عن باقي الجبال

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:03 ص
الوادي المقدس
الوادي المقدس
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نورهان رأفت
قال هشام كمال ، مدير العلاقات العامة بمجلس مدينة سانت كاترين ، إن المدينة المقدسة بسانت كاترين ، من أشهر بقاع العالم وتم العديد من المعالم السياحية الدينية.

وأضاف هشام كمال ، خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح" ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، أن منطقة الوادي المقدس ، تضم الجبل المقدس الذي تجلى علية الله سبحانه لنبيه موسى ، وأقدم كنيسة .

وأشار "كمال" ، إلى أن الجبل الذي تجلى عليه الله سبحانه وتعالى ، لونه يختلف عن بقية الجبال الموجودة بجواره ، فهو لونه أسود ، وباقي الجبل باللون الأصفر .

ولفت "كمال" ، إلى أن جبل موسى ارتفاعه يصل إلى 2242 متر فوق سطح البحر ، يليه أعلى قمة جبل وهي قمة جبل سانت كاترين ، موضحا أن الوادي المقدس ، يضم كافة الأديان ، وهو بمثابة مجمع أديان .

وأوضح "كمال" ، أن شجرة العليقة رمز لليهودية ، وكنيسة العليقة كرمز للمسيحية ، والمسجد الفاطمى يرمز للإسلام ، كمجمع شامل لكل الأديان.

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