حكم لبس البنطلون الواسع للنساء ، أكدت دار الإفتاء، أن ارتداء البنطلون غير ممنوع، لكن يمنع ارتداؤه إذا كان يحدد العورة ويثير الفتن والغرائز عند الناس.
حكم لبس البنطلون الواسع للنساء
لا مانع ولا سيما إرتداء المراة بنطال جينز أمام المحارم وأمام غير المحارم، فالإسلام لا يحدد زينًا معينًا إنما حدد أوصافًا لملابس المرأة أن يستر جميع جسدها ماعدا وجهها وجسديها وقدميها ويكون غير ضيق ولا يبرز مفاتن المرأة ولا يصف ولا يشف.
ومن شروط ملابس البنات للبنطلون ألا يشف أي لا يكشف ما وراءه، وألا يصف، وألا يكون مجسما لجسدها.
حكم لبس البنطلون الضيق للنساء
يجوز لها أن ترتدي البنطلون الفضفاض الواسع الذي لا يوضح مفاتن جسدها أي لا يكون ضيق " استرتش" كما نشاهده هذه الأيام يصف "السمانة والفخذ" ولا يبين الملابس الداخلية أم غير ذلك فلا يجوز شرعا ارتدائه.
يجوز لها أن ترتدي البنطلون الفضفاض الواسع الذي لا يوضح مفاتن جسدها أي لا يكون ضيق " استرتش" كما نشاهده هذه الأيام يصف "السمانة والفخذ" ولا يبين الملابس الداخلية أم غير ذلك فلا يجوز شرعا ارتدائه.
صلاة المرأة بالبنطلون
من المقرر شرعًا أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة بدون سترها، ويجوز للمرأة أن تصلى فى منزلها بالبنطلون طالما أن هذا البنطلون ساترًا.
لبس البنت البنطلون في الشارع
ارتداء البنطلون غير ممنوع، لكن يمنع ارتداؤه إذا كان يحدد العورة ويثير الفتن والغرائز عند الناس، ومن شروط ملابس البنات للبنطلون ألا يشف أي لا يكشف ما وراءه، وألا يصف، وألا يكون مجسما لجسدها، ويجوز للمرأة أن تصلى فى منزلها بالبنطلون طالما أن هذا البنطلون ساترًا.
حكم لبس البنطلون للنساء تحت العباءة
لا يوجد محددات في زي المرأة لكن يجب في الزي ألا يصف ولا يشف عورة المرأة، فلو السيدة ارتدت "جيبه" وسيكون هناك صعوبة في ركوب المواصلات فلا مانع في هذه الحالة من ارتداء بنطلون لكن لا يكون ضيقا ويكون فوقه سترة ولا يظهر أي عورة".
حكم لبس البنطلون للنساء أمام النساء
إذا كانت المرأة ترتدي بنطلونًا وتريد أن تصلى به فلا مانع ولكن يجب أن يكون مُغطي للعورة، والمقصود بستر العورة فى الصلاة هنا هو ستر اللون وليس ستر الحجم، فإذا ارتدت المرأة بنطلونًا وصلت به أمام محارمها ويكون ساترًا لمحل العورة التى يجب تغطيتها فى الصلاة فتصح صلاتها، و يجوز للمرأة أن تصلى فى منزلها بالبنطلون طالما أن هذا البنطلون ساترًا لمحل العورة، وطالما أنه يمكن أن تصلي به فيمكن أن تجلس به أمام النساء.
حكم لبس البنطلون الواسع مع بلوزة طويلة
ارتداء البنطلون جائز للمرأة بشرط أن يكون فوقه شيء طويل يستر جسدها أو يغطي أسفل الركبة.
حكم لبس البنطلون للنساء أمام النساء
إذا كانت المرأة ترتدي بنطلونًا وتريد أن تصلى به فلا مانع ولكن يجب أن يكون مُغطي للعورة، والمقصود بستر العورة فى الصلاة هنا هو ستر اللون وليس ستر الحجم، فإذا ارتدت المرأة بنطلونًا وصلت به أمام محارمها ويكون ساترًا لمحل العورة التى يجب تغطيتها فى الصلاة فتصح صلاتها، و يجوز للمرأة أن تصلى فى منزلها بالبنطلون طالما أن هذا البنطلون ساترًا لمحل العورة، وطالما أنه يمكن أن تصلي به فيمكن أن تجلس به أمام النساء.
حكم لبس البنطلون الواسع مع بلوزة طويلة
ارتداء البنطلون جائز للمرأة بشرط أن يكون فوقه شيء طويل يستر جسدها أو يغطي أسفل الركبة.