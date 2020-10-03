

حكم لبس البنطلون الواسع للنساء

لا مانع ولا سيما إرتداء المراة بنطال جينز أمام المحارم وأمام غير المحارم، فالإسلام لا يحدد زينًا معينًا إنما حدد أوصافًا لملابس المرأة أن يستر جميع جسدها ماعدا وجهها وجسديها وقدميها ويكون غير ضيق ولا يبرز مفاتن المرأة ولا يصف ولا يشف.





و من شروط ملابس البنات للبنطلون ألا يشف أي لا يكشف ما وراءه، وألا يصف، وألا يكون مجسما لجسدها.





حكم لبس البنطلون الضيق للنساء

يجوز لها أن ترتدي البنطلون الفضفاض الواسع الذي لا يوضح مفاتن جسدها أي لا يكون ضيق " استرتش" كما نشاهده هذه الأيام يصف "السمانة والفخذ" ولا يبين الملابس الداخلية أم غير ذلك فلا يجوز شرعا ارتدائه.





يجوز لها أن ترتدي البنطلون الفضفاض الواسع الذي لا يوضح مفاتن جسدها أي لا يكون ضيق " استرتش" كما نشاهده هذه الأيام يصف "السمانة والفخذ" ولا يبين الملابس الداخلية أم غير ذلك فلا يجوز شرعا ارتدائه.





صلاة المرأة بالبنطلون

من المقرر شرعًا أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة بدون سترها، و يجوز للمرأة أن تصلى فى منزلها بالبنطلون طالما أن هذا البنطلون ساترًا.





لبس البنت البنطلون في الشارع

ارتداء البنطلون غير ممنوع، لكن يمنع ارتداؤه إذا كان يحدد العورة ويثير الفتن والغرائز عند الناس، و من شروط ملابس البنات للبنطلون ألا يشف أي لا يكشف ما وراءه، وألا يصف، وألا يكون مجسما لجسدها، و يجوز للمرأة أن تصلى فى منزلها بالبنطلون طالما أن هذا البنطلون ساترًا.





حكم لبس البنطلون للنساء تحت العباءة