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مرأة

في يومه العالمي.. حيل تساعدك في تربية أبنائك دون عنف

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:32 ص
اليوم العالني للاعنف
اليوم العالني للاعنف
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هاجر هانئ
يصادف 2 أكتوبر من كل عام، الاحتفال بـ اليوم العالمي للاعنف لنشر التوعية و التعليم دون استخدام العنف الذي يؤثر بشكل كبير على نفسية الأشخاص سواء الكبار أو الصغار بالسلب.

وفي هذا السياق قالت الدكتورة هبة دهب، استشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسري، أن أستخدام  العنف  و الضرب مع الأطفال من الأشياء التي تحطم  نفسية الطفل ويسرق منه الحنان والرقه، ويجعله متوحشا وعنيفا، كما أنه يسرق الإنسانيه من الاطفال، ويجعلهم ينتظرون فرصة الانتقام.

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ونصحت استشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسري، بعدم أستخدام هذا الأسلوب الغير حضاري مع الأطفال مهما حدث منهم و على الأب و الأم تحمل أبنائهم و تقديم الدعم و الحب وعدم استخدام العنف و الضرب مع الأطفال حتي لا يؤثر على صحتهم النفسية بالسلب.

قدمت هبة دهب، استشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسري، مجموعة من النصائح التي يجب إتباعها لكي تساعدك في تربية ابناءك دون استخدام العنف، وكان أهمها:

- تقديم الحب والحنان غير المشروط
-استبدال العنف الجسدي بالحرمان من الرفاهيات و الألعاب المفضلة لديه.
- ابتعدي عن النقد، اللوم، المقارنته بالأخرين حتي لا تتأثر نفسية الطفل.
-مدح الطفل دائما و تعزيز كل سلوك إيجابي يقوم به الطفل يساعدك في تربيته دون اللجؤ إلي العنف الجسدي أو المعنوي.
- يكون التجاهل في الكثير من الأحيان الحل الأمثل بالأخص أمام الأخرين.






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