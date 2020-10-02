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ثقافة

مني رجب تواصل إبداع المرأة بمعرض مصريات بـ الأوبرا

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:24 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
يفتتح عالم المصريات الشهير، الدكتور وسيم السيسي، مساء الاحد المقبل، 4 أكتوبر، معرض "مصريات" للفنانة التشكيلية الدكتورة مني علي رجب- استاذ متفرغ بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة الاسكندرية- بقاعة زياد بكير الموسيقية بدار الأوبرا بالقاهرة، والذي يستمر حتي 11 من الشهر الجاري.

بمشاركة فنانة الزجاج، أفرودت وسيم السيسي، وعازفة الهارب ياسمين الحربي، التي تقدم عدة مقطوعات موسيقية مصاحبة للإفتتاح، في تكامل بصري تشكيلي موسيقي، غير معتاد بالمعارض الفنية المصرية.

تقدم مني رجب في المعرض "جدارية" بطول 3 امتار في متر، بعنوان "مصر الحاضر" تتناول انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما حققته مصر من طفرة تنموية وحضارية خلال السنوات الماضية، ركيزتها الانسان، اضافة لنحو 50 لوحة فنية، متنوعة، مابين الرسم والتلوين الزيتي والموازييك وتقنيات الاخشاب، من فسيفساء خشبية وتطعيم وحفر وماركتري من الرسم بقشرات الخشب.

يذكر ان الدكتورة مني علي رجب، من مواليد عام 1960، تخرجت فى كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية ببتقدير جيد جدا عام 1983، عملت فى مجال الصيدلة حتي عام 2005، بعدها إلتحقت بكلية الفنون الجميلة وتخرجت فيها عام 2010 بتقدير بإمتياز مع  مرتبة الشرف، بترتيب الأولى على الدفعة- قسم تصوير شعبة جدارى- وحصلت على درجة الماجستير فى عام 2013 .

كما حصلت على درجة الدكتوراة فى فلسفة الفن عام 2015، وتعمل حاليا استاذ متفرغ بقسم التصوير بكلية الفنون الجميله قسم تصوير شعبة جدارى، ومدير وحدة ضمان الجودة فى كلية الفنون الجميلة منذ2016حتى 2020، وشغلت في السابق منصب عضو المجلس القومى للمرأة بالاسكندرية، ونائب رئيس مجلس ادارة مجلة الزمكان الثقافية، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية محبى فن محمد شاكر .

وسبق لها الفوز بجائزة الدكتور مصطفى العبادى عن البحث العلمى فى المؤتمر الدولى الثانى بجامعه الاسكندرية بمناسبة العيد الماسى لجامعة الاسكندرية2017، والفوز بالجائزة الكبرى فى المسابقة الدولية بمهرجان الفنون الدولى بكورياkorea world art competetion  عام 2017، والجائزة الكبرى فى مهرجان  asia international TOP Prize 2016، وتم اختيارها ضمن اكثر 10 سيدات ملهمات فى مصر لعام 2019، وقامت بعمل 15 معرض خاص منذ عام 2007 حتي العام الجاري، وتم استضافتها في العديد من الفضائيات الأجنبية والعربية والمصرية، بينها التليفزيون الالماني- DW- وقناة "سكاي نيوز عربية" وغالبية الفضائيات المصرية، للحديث عن رحلتها تفوقها العلمي والاكاديمي كنموذج ملهم للمرأة المصرية كزوجة وأم ومبدعة.

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