تموين المنيا يحرر 1263 مخالفة خلال حملات رقابية

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، ان مديرية التموين بالمحافظة نجحت خلال شهر سبتمبر الماضي في ضبط وتحرير 1263 مخالفة تموينية متنوعة بالمرور على كافة القطاعات الخدمية منها المخابز والأسواق والمنشات العامة، وعلى أماكن عرض وبيع اللحوم والمواد الغذائية وعلى كافة المعروضات على المواطنين، بهدف احكام الرقابة والقضاء على الغش التجاري والتدليس والوقوف على سلامة المنتجات المعروضة من المواد الغذائية.





أكد المحافظ، على ضرورة تكثيف تلك الحملات بصفة دورية ومستمرة، والعمل على القضاء على الفساد وظاهرة احتكار السلع، والتأكد من مدي توافر السلع والمواد الغذائية وكافة احتياجات المواطنين، وذلك لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من اجل الارتقاء بالمجتمع.





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من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، انه خلال الحملات على الأسواق والمخابز بجميع مراكز المحافظة، تم ضبط وتحرير 1263 مخالفة منها 844 مخالفة بالمرور على المخابز البلدية، تنوعت المخالفات بين خبز ناقص الوزن – خبز غير مطابق للمواصفات – توقف عن الإنتاج بدون علم الجهات المعنية – تصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم – عدم وجود سجلات – قضايا تموينية اخري متنوعة.



