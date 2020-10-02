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اقتصاد

جهاز مدينة 6 أكتوبر يحتفل باليوم العالمي للمسنين في دار الياسمين

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:06 م
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
احتفل جهاز مدينة 6 أكتوبر  باليوم العالمى للمسنين، بدار "الياسمين" لرعاية السيدات المسنات وغير القادرات.

وقام المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز بزيارة الدار، وخلال الزيارة حرص رئيس الجهاز والمرافقون على مصافحة النزلاء بالدار وتوزيع الورود عليهم والاطمئنان على راحتهم، معربين عن سعادتهم لمشاركتهم فرحتهم بهذا اليوم، وأكدو على أننا جميعا علينا مسئولية كبيرة في إسعادهم وإدخال البهجة والفرحة إلى قلوبهم،  وجهاز المدينة على أتم استعداد لتلبية كافة احتياجات الدار وتقديم سبل الدعم والرعاية لنزلاء الدار من أجل توفير الاجواء المناسبة لهم.

وصرحت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، بأنه تم بيع 7 محال تجارية بأنشطة متنوعة،  و5 وحدات مهنية وإدارية  في جلسة  للمزاد العلني  بقيمة بيعية 6 ملايين و500 ألف جنيه.

وأضافت المهندسة جيهان عمار،  أنه تراوح  سعر بيع المتر للمحال التجارية ما بين ١٠ آلاف و٤٧ ألف جنيه، كما تراوح سعر بيع المتر للوحدات المهنية والإدارية بين 3500 جنيه و 7 آلاف جنيه، مشيرةً إلى أنه حضر جلسة المزاد ممثلو مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،  ووزارة المالية وشرطة التعمير.

وأكدت رئيس جهاز أسيوط الجديدة، أنه تم طرح المحال التجارية والوحدات المهنية والإدارية لتلبية احتياجات المدينة، وزيادة فرص الاستثمار بها، مؤكدة أن جهاز المدينة لا يدخر جهدًا للارتقاء بالمستوى المعيشى وتوفير الخدمات المختلفة وسبل الراحة لسكان المدينة.
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