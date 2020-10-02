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أخبار العالم

ألمانيا تعلن موعدا محتملا لتسجيل أول لقاح مضاد لكورونا في أوروبا

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:00 م
صدى البلد
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محمد عثمان

أعلنت السلطات الصحية الألمانية، اليوم الجمعة، أنها تتوقع أن يتم الموافقة على أول لقاح مضاد لفيروس كورونا في أوروبا مطلع العام القادم.

وتوقع رئيس معهد بول إيرليخ الحكومي الألماني للقاحات والأدوية، كلاوس سيشوتيك أن يتم الموافقة على اللقاح في أوائل عام 2021، لكنه أشار إلى أن بدء التطعيم باللقاح يمكن ان يستغرق بعض الوقت، وفقًا لوكالة "رويترز".

وأضاف: "تقديراتنا تشير إلى أنه وفقًا لآخر البيانات الوكالة الأوروبية للأدوية، فسوف تحصل اللقاحات على ترخيص التسويق في أوروبا مطلع العام المقبل".

وبحسب جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، فإن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ أكثر من 34,10 مليون حالة فيما بلغ عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالمرض أكثر من 1.14 مليون حالة وفاة.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول التي تستحوذ على أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا عالميًا، وتليها الهند، حيث سجلت صباح اليوم 81,484 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي المصابين في الهند إلى أكثر من 6.3 مليون حالة، في حين بلغ عدد الوفيات 99,773 حالة وفاة.

وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق من اليوم إصابة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا، بفيروس كورونا.

وقال الطبيب الخاص بترامب، الدكتور شون كونلي: "الرئيس والسيدة الأولى يشعران بصحة جيدة في الوقت الحالي ويخططان للبقاء في المنزل داخل البيت الأبيض خلال فترة التعافي".

وأوضح كونلي أن ترامب وزوجته لا يعانيان حتى الآن من أي أعراض.

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