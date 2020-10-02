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فن

10 صور من مسرح مصر قبل عرضه الليلة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 12:53 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
وسط نجاح جماهيري مُمتد تعرض قناة "MBC مصر"، غدًا "الجمعة" في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، حيث تعرض المسرحية الكوميدية "من 20 سنة".

تدور أحداث مسرحية " من 20 سنة"، في اطار كوميدي حول بعض الأشخاص في حي شعبي يكتشفوا سر يغير مجري حياتهم مما يسبب الكثير من المشاكل والأزمات ويفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

تُعرض مسرحية "من 20 سنة" من عروض "مسرح مصر" على قناة "MBC مصر" الجمعه 2  أكتوبر 2020 الساعة 8:00 مساءً.

10 صور من مسرح مصر قبل عرضه الليلة
10 صور من مسرح مصر قبل عرضه الليلة
10 صور من مسرح مصر قبل عرضه الليلة
10 صور من مسرح مصر قبل عرضه الليلة
10 صور من مسرح مصر قبل عرضه الليلة
10 صور من مسرح مصر قبل عرضه الليلة
10 صور من مسرح مصر قبل عرضه الليلة
10 صور من مسرح مصر قبل عرضه الليلة
10 صور من مسرح مصر قبل عرضه الليلة
10 صور من مسرح مصر قبل عرضه الليلة
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