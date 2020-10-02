وزير الأوقاف للمصريين: التفوا حول رئيسكم وجيشكم كما فعل جيل أكتوبر.. فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الله تعالى قال في كتابه العزيز " وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ" منوها أن أيام الله لكل قوم هي أيام عزهم وانتصارهم ومجدهم.





وأضاف جمعة، في خطبة صلاة الجمعة من مسجد أحمد البدوي، من مدينة طنطا بمحافظة الغربية، أننا في ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، نحتاج إلى روح أكتوبر لمواجهة أهل الشر والفساد.





وأشار إلى أنه في أكتوبر المجيدة، التف المصريون خلف رئيسهم وجيشهم وشرطتهم ومؤسساتهم الوطنية، ولم يسمحوا لعميل أو مأجور أن يخترق صفهم.





وأكد أننا في هذه الفترة علينا الالتفاف خلف رئيسنا ومؤسساتنا ونضرب بيد من حديد على يد كل من يريد نشر الفوضى، مؤكدا أن الإنتماء ليس كلاما أو شعارات وإنما عطاء وإتقان في العمل كل في مجاله.





وأضاف، أن الوطن له حق على جميع أبنائه، فجيل أكتوبر ضحى بنفسه وحياته من أجل نعيش ويبقى الوطن، وعلينا أيضا أن نبذل جهودا للحفاظ على هذا الوطن.



