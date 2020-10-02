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ديني

وزير الأوقاف: مهمة التصوف الكبرى هي مراقبة الله في السر والعلن.. فيديو

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:46 م
وزير الأوقاف: مهمة
وزير الأوقاف: مهمة التصوف الكبرى هي مراقبة الله
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محمد شحتة
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن التصوف سلوك وانتماء، منوها الى أننا في حاجة إلى استعادة القيم والأخلاق.

وأضاف جمعة، في خطبة صلاة الجمعة اليوم من مسجد أحمد البدوي، من مدينة طنطا بمحافظة الغربية، أن الإسلام يدعو إلى الصدق، والتصوف كذلك، والإسلام يدعو إلى احترام الوطن والاعتزاز به، والتصوف يدعو للإيجابية لا السلبية.

وأكد وزير الأوقاف، على أهمية الجانب الروحي والأخلاقي في بناء الإنسان، فالذي لا أخلاق له، لا قيم له، وإذا كانت مهمة التصوف هي الإسهام في بناء الخلق القويم فإن المهمة الأسمى لهذا التصوف هي مراقبة الله في السر والعلن وأن تجعل من الدنيا سلما للآخرة.

وتابع: لا تجارة في التصوف بالدين، كما تفعل الجماعات الضالة التي تسخدم الدين شعارا لها والدين منهم براء.

وقررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع خطبة الجمعة  اليوم "متطلبات الولاء والانتماء للوطن".
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