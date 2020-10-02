تعاطف وشماتة وسخرية.. كيف استقبل العالم نبأ إصابة ترامب بـ فيروس كورونا

استدعى نبأ إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا طيفًا واسعًا من ردود الأفعال، بين التعاطف والصدمة والفضول، وحتى الشماتة والسخرية.









وفي حين سارع قادة العالم ومسئولو الدول والسياسيون البارزون إلى إصدار بيانات تعرب عن تعاطفهم مع ترامب وزوجته ميلانيا، التي تأكدت إصابتها بدورها بفيروس كورونا، وتمنياتهم بالشفاء العاجل للرئيس الأمريكي والسيدة الأولى، تنوعت ردود أفعال الأشخاص العاديين من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.





وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أصبحت إصابة ترامب وزوجته بفيروس كورونا موضوع البحث الأول على موقع التواصل الاجتماعي الصيني "ويبو" خلال الساعات الأولى بعد إعلان النبأ.





ووجد أحد مستخدمي الموقع نبأ إصابة ترامب بفيروس كورونا مادة مناسبة للتندر، فعلق قائلًا "أخيرًا غرد ترامب بشيء إيجابي"، في إشارة إلى إعلان ترامب على حسابه بموقع تويتر أن نتيجة فحص فيروس كورونا الذي أجراه ظهرت إيجابية لتثبت إصابته.





ومنذ بداية الجائحة، تراوح رد فعل ترامب بين اتهام الصين بالمسئولية عن انتشار الوباء تارة والتقليل من شان خطورته تارة أخرى.





وكتب رئيس تحرير صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية الحكومية على حسابه بموقع تويتر "الرئيس ترامب والسيدة الأولى دفعا ثمن مغامرة الاستهانة بفيروس كوفيد-19".





وأعلن التليفزيون الإيراني نبأ إصابة ترامب بفيروس كورونا، مصحوبًا ببث صورة مركبة لترامب محاطًا بما يبدو مجسمًا عملاقًا للفيروس.





وغرد رجل الأعمال الياباني هيرويوكي نيشيمورا قائلًا "ها قد حانت الفرصة لترامب كي يطبق فكرته ويحقن نفسه بمطهر"، في إشارة إلى فكرة طرحها ترامب في مؤتمر صحفي حول إمكانية حقن المصابين بفيروس كورونا بمطهرات، ثم عاد وأكد أنه كان يمزح لا أكثر.





ونشر موقع الأخبار الأسترالي الساخر "بيتوتا أدفوكيت" موضوعًا بعنوان "أسرة ترامب تسجل عددًا من حالات العدوى المجتمعية اكثر مما سجلته ولاية كوينزلاند".





على صعيد ردود الأفعال الرسمية، أعرب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن تمنياته بالشفاء العاجل لترامب وزوجته.





وقال عبر حسابه على موقع "تويتر": أطيب تمنياتي للرئيس ترامب والسيدة الأولى بالشفاء العاجل من فيروس كورونا". وأضاف: "أنا متأكد أن ترمب وزوجته سيتخطيان الإصابة بكورونا".





وقال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "أطيب تمنياتي للرئيس دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا ترامب بالشفاء العاجل والتام".





وجاء رد فعل رئيس منظمة الصحة العالمية على إصابة ترامب بالفيروس، على الرغم من اتهام الأخير للمنظمة بأنها تسترت على نشر الصين للفيروس وقرر حجب تمويل بلاده عنها فيما بعد.





وعلق الرئيس عبدالفتاح السيسي على نبأ إصابة ترامب بكورونا، متمنيًا له الشفاء العاجل.





وقال عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "خالص تمنياتي بالشفاء العاجل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولي وأن يتجاوزا هذه المرحلة بسرعة؛ للعودة بكامل الصحة والعافية؛ لمواصلة قيادة جهود الولايات المتحدة المقدرة نحو العمل على مكافحة هذا الفيروس علي مستوي العالم لصالح الإنسانية جمعاء".





وبعث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، ببرقية إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي تأكدت إصابته هو وزوجته بفيروس كورونا صباح اليوم.





وذكر المكتب الصحفي لقصر الكرملين الروسي، أن بوتين تمنى في البرقية المرسلة لترامب الشفاء العاجل للرئيس الأمريكي، معربًا عن دعمه لترامب وميلانيا في هذه اللحظة الصحبة، وفقًا لما نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية.





وقال بوتين في برقيته لترامب: "واثق من أن حيويتك الكامنة ومعنوياتك الجيدة وتفاؤلك ستساعدك على مواجهة هذا الفيروس الخطير".





واعتبر المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، جابريل أتال، إصابة ترامب بكورونا درسًا لكل من يعتقد أن الفيروس لا وجود له.





وأضاف: "هذا يوضح أن الفيروس لا يستثني أحد، بمن فيهم أولائك الذين أظهروا شكوكًا حوله.. أتمنى له (ترامب) الشفاء العاجل".





وأكد رئيس المجلس الأوروبي ، تشارلز ميشيل، أن المجتمع الدولي سيستمر في مجابهة فيروس كورونا مهما حدث.





وأضاف: "تمنياتي لدونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب بالشفاء العاجل.. فيروس كورونا بمثابة معركة وسنستمر في الحرب ضده أينما كنا".