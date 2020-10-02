مصرع سيدة وإصابة 3 أشخاص بينهم طفل في تصادم بالوادي الجديد

لقيت سيدة مصرعها، فيما أصيب 3 آخرون بينهم طفل، في حادث مروري اليوم الجمعة، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد .





تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول جثة لمشرحة مستشفى الخارجة العام، و3 مصابين في حادث مروري.

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تبين تصادم سيارتين بقرية الشركة 8 التابعة لمركز الخارجة، أسفر عن وفاة فاطمة عبدالمحسن عيد، 49 عامًا، وإصابة كل من مصطفى رمضان آدم، 11 عامًا، ورمضان آدم محمد، 50 عامًا، يوسف عبد المنعم عبد الصبور، 32 عامًا، بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

جرى نقل الجثمان و المصابين لمستشفى الخارجة العام، وتحرر محضر بالحادث، وأخُطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



