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حوادث

بعد فيديو التحرش.. حبس متهمين في واقعة التعدي على فتاة سودانية بمدينة نصر

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 03:30 م
هتك عرض فتاة اجنبية
هتك عرض فتاة اجنبية بمدينة نصر
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محمد عبدالله
أمرت النيابة العامة بحبس متهمين اثنين، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالتعدي على فتاة أجنبية بمدينة نصر.

كما أمرت النيابة بإخلاء سبيل 7 متهمين أخرين بالواقعة.

وتلقت "النيابة العامة" مطالبات عِدة بالتحقيق في مقطع متداول بمواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه تحرش بعض الفتيان بفتاة أجنبية بدائرة زهراء مدينة نصر؛ حيث اتخذت "النيابة العامة" إجراءات التحقيق، وكانت تحريات الشرطة قد تمكنت من تحديد هوية المجني عليها - سودانية الجنسية - وتحديد تسعة متهمين بالواقعة أمكن ضبطهم. 

وبسؤال "النيابة العامة" المجني عليها شهدت بتعدي اثنين من المتهمين فقط عليها، ومحاولة أحدهم الدفاع عنها، وتواجد الباقون بمكان الواقعة دون التعدي عليها أو الدفاع عنها، وقد أقر اثنان من المتهمين خلال استجوابهما بهتكهما عرض المجني علهيا بالقوة على نحو ما ورد بالمقطع المتداول، وقد شهد من كان يحاول الدفاع عنها في التحقيقات بذات المضمون، وأكدت تحريات الشرطة النهائية هذه الصورة التي انتهت إليها التحقيقات. 

هذا وقد أخطرت "النيابة العامة" "خط نجدة الطفل" بالواقعة لحداثة عمر المجني عليها، وأمرت بحبس المتهمين اللذين تعديا عليها أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل الباقين، وجارٍ استكمال التحقيقات.
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