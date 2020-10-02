كسر بخط مياه شرب بقويسنا.. وتعليمات مشددة بسرعة إصلاحه

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بسرعة إتخاذ اللازم بشأن إصلاح خط مياة الشرب قطر 4 بوصة بشارع مجلس المدينة بجوار مدرسة الشهيد العميد إلهامى أبو زيد الثانوية بنين والتنسيق مع فرع شركة مياة الشرب والصرف الصحى بقويسنا للوقوف على المشكلة وسرعة حلها ورد الشيىء لأصله بعد التأكد من الإصلاح التام حفاظًا على الصالح العام وتيسير الحركة المرورية بالشارع.





وإنتقل على الفور رئيس مركز ومدينة قويسنا والمهندس محمد أبوزيد رئيس فرع شركة مياة الشرب والصرف الصحى بقويسنا إلى الموقع لإتخاذ اللازم، حيث تم الدفع بفرق الصيانة اللازمة وإستخدام 3 عربيات شفط مياة وحفار وتم السيطرة على الموقف وجارى عمل الصيانة اللازمة لإصلاح ماسورة المياة للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



