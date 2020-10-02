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محافظات

كسر بخط مياه شرب بقويسنا.. وتعليمات مشددة بسرعة إصلاحه

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 03:34 م
صدى البلد
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مروة فاضل
وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية  خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بسرعة إتخاذ اللازم بشأن إصلاح خط مياة الشرب قطر 4 بوصة بشارع مجلس المدينة بجوار مدرسة الشهيد العميد إلهامى أبو زيد الثانوية بنين والتنسيق مع فرع شركة مياة الشرب والصرف الصحى بقويسنا للوقوف على المشكلة وسرعة حلها ورد الشيىء لأصله بعد التأكد من الإصلاح التام حفاظًا على الصالح العام وتيسير الحركة المرورية بالشارع.

وإنتقل على الفور رئيس مركز ومدينة قويسنا والمهندس محمد أبوزيد رئيس فرع شركة مياة الشرب والصرف الصحى بقويسنا إلى الموقع لإتخاذ اللازم، حيث تم الدفع بفرق الصيانة اللازمة وإستخدام 3 عربيات شفط مياة وحفار وتم السيطرة على الموقف وجارى عمل الصيانة اللازمة لإصلاح ماسورة المياة للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد محافظ المنوفية على رئيس مركز ومدينة قويسنا بمتابعة الموقف وعدم مغادرة الموقع إلا بعد التأكد من الإصلاح التام لخط المياة والإنتهاء من عمل كافة الصيانة اللازمة وإزالة أى عقبات تعوق الحركة المرورية حفاظًا على الصالح العام وحقوق المواطنين.
كسر بخط مياه شرب بقويسنا.. وتعليمات مشددة بسرعة إصلاحه
كسر بخط مياه شرب بقويسنا.. وتعليمات مشددة بسرعة إصلاحه
كسر بخط مياه شرب بقويسنا.. وتعليمات مشددة بسرعة إصلاحه
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