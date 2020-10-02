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أخبار البلد

محمد جبران: نجدد الثقة في السيسي وتفويضه والقوات المسلحة لحماية الأمن القومي

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 07:47 م
صدى البلد
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محمد غالي
قال محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين في البترول، ان النقابة شاركت اليوم الجمعة في تظاهرة وطنية في حب مصر بمناسبة الإحتفال بالذكرى 47 لحرب أكتوبر 1973 المجيدة.

واكد جبران في تصريحات لصدي البلد، ان ممثلي العمال من كافة مواقع العمل في قطاع البترول رفعوا لافتات وشعارات لتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي بمناسبة ذكرى أكتوبر التي تحقق فيها النصر والعبور وكذلك تجديد الثقة في الرئيس وتفويضه مجددًا والقوات المسلحة في إتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لحماية الأمن القومي المصري في الداخل والخارج إضافة إلى دعم ومساندة المشروعات القومية التي توفر فرص العمل وترفع الإنتاج والتأكيد على تأييد سياسات وتصريحات الرئيس بشأن تطوير الشركات العامة والنهوض بها والحفاظ على حقوق العمال المشروعة وتقديم أنواع الدعم للعمال في ظل الأوبئة وكافة التحديات الراهنة .

وأوضح رئيس النقابة العامة، إنه على هامش المشاركة فأن عمال البترول يقفون صفًا واحدًا خلف الدولة المصرية من أجل الإستمرار في العبور وتحقيق الإنتصارات تلو الإنتصارات على الإرهاب والإرهابيين وكذلك في معركة التنمية وزيادة الإنتاج ومواجهة المخططات والشائعات المغرضة التي تستهدف ضرب الوحدة الوطنية المصرية وإيقاف عجلة التنمية والإنتاج.
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