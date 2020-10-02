من صلاح الدين إلى مبارك.. مراحل تطور شعار علم مصر عبر 8 قرون

اتخذت مصر النسر شعارا لها منذ ما يقرب من 8 قرون وبالتحديد في عهد الدولة الأيوبية، التي أسسها السلطان صلاح الدين الأيوبي بعد القضاء على الخلافة الفاطمية، مرورا بعهدي الرئيسين جمال عبدالناصر ومحمد أنور السادات، إلى أن وصل إلى محطته الأخيرة في التعديلات خلال عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وبالتحديد 2 أكتوبر عام 1984.





وظل النسر شامخا في شعار مصر طيلة هذه القرون حتى وقتنا الحاضر، على الرغم من التعديلات التي أُجريت على الشعار والتي تنوعت ما بين حذف بعض الأيقونات وإضافة الآخرى إلا أن مكان الطائر ظل ثابتا، لم يتغير سوى شكله واتجاه نظره.





ولم يشهد الشعار أي تغيير منذ تعديله الأخير بموجب قانون أقره مجلس الشعب في 2 أكتوبر 1984، ينص على: "يتمثل شعار جمهورية مصر العربية في شكل نسر زخرفي، مأخوذ عن (نسر صلاح الدين الأيوبي) وقد وقف مرتكزا على قاعدة كُتِب عليها بالخط الكوفي (جمهورية مصر العربية)، كما نقش فوق صدره درع يمثل علم الجمهورية".





بداية النسر

أما عن بداية ظهور النسر في الشعار فكانت خلال الدولة الأيوبية لصلاح الدين الأيوبي عندما ظهر أول شعار يعبر عن شخصية مصر وكان نسر أحمر يرمز إلى القوة والانتصار على الأعداء، خصوصًا عندما كانت مصر تحارب الصليبيين في ذلك العهد.





الهلال والنجوم

عاد النسر من جديد كشعار للدولة بعد إعلان الجمهورية في مصر في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، حيث كان ينظر النسر إلى اليمين كدليل على التيمن، وعلى صدره يوجد هلال وثلاث نجوم في خلفية خضراء تدل على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام، والثلاث نجوم الأخرى تمثل الثلاث ديانات الرئيسية في مصر وهي الإسلام والمسيحية واليهودية.





مصر وسوريا

تغير شكل النسر قليلا بعد الوحدة التي تمت بين مصر وسوريا والتي عرفت باسم الجمهورية العربية المتحدة من 1958 إلى 1961، حيث تغير النقش على صدر النسر بظهور نجمتين خضراوتين يمثلان مصر وسوريا، النجمة العليا تمثل الإقليم السوري الشمالي والنجمة السفلى تمثل الإقليم المصري الجنوبي، وظل هذا الشعار حتى بعد انتهاء الوحدة بين مصر وسوريا إلى أن تم تغييره عام 1972 في عصر الرئيس محمد أنور السادات بعد انضمام مصر لاتحاد الجمهوريات العربية.





صقر قريش

منذ قيام اتحاد الجمهوريات العربية بين مصر وسوريا وليبيا، اتخذ الاتحاد الجديد شعارا جديدا وهو صقر قريش الذهبي الناظر جهة اليسار للدلالة على قوة الاتحاد بين البلدان الثلاث، وقد اتخذته مصر شعارا حتى بعد تفكك الاتحاد إلى أن تم تعديله عام 1984، وعلى الرغم من تغييره في مصر إلا أن سوريا وليبيا احتفظتا بالشعار حتى الوقت الحاضر.





عودة النسر

في عهد الرئيس محمد حسني مبارك، تم اعتماد الشعار الحالي عام 1984 شعارا رسميا للجمهورية، والذي شهد عودة النسر المعهود منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر، مع الاختلاف في الكتابة في قاعدة الشعار، حيث أصبحت "جمهورية مصر العربية" بدلًا من "الجمهورية العربية المتحدة" مكتوبة بالخط الكوفي، وتمت إزالة النجمتين الخضراوين من وسط العلم المنقوش في صدر النسر، وأصبح الشعار يوضع في وسط العلم المصري بلون ذهبي.