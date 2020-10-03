رموه من القطار.. قصة مثيرة جعلت غاندي المناضل الأول للحرية

في نظر الملايين من زملائه الهنود، كان غاندي هو المهاتما "الروح العظيمة"، العشق غير المُفكر للحشود الضخمة التي تجمعت لرؤيته على طول طريق جولاته من أجل الحرية واللاعنف؛ كان من الصعب عليه العمل أثناء النهار أو الراحة في الليل "ويلات المهاتما معروفة فقط للمهاتما"، لذلك انتشرت شهرته في جميع أنحاء العالم خلال حياته ولم تزد إلا بعد وفاته، حيث أصبح اسم المهاتما غاندي الآن أحد أكثر الأسماء المعروفة عالميًا على وجه الأرض.





ولد المهاتما غاندي 2 أكتوبر 1869 في قرية بوربندر بالهند، ودرس المحاماة - تنفيذا لرغبة والده- ليصبح محام وسياسي وناشط اجتماعي، كما أصبح زعيم الحركة القومية ضد الحكم البريطاني للهند، وعلى هذا النحو، أصبح يعتبر أبا لبلاده، حيث يحظى غاندي بتقدير دولي بسبب مذهبه الاحتجاج اللاعنفي (ساتياغراها) لتحقيق التقدم السياسي والاجتماعي.





ويروي "غاندي" في سيرته الذاتية السبب وراء نضاله وكفاحه ضد التمييز واللاعنف، والذي جاء من تجربة عنصرية تعرض لها خلال إحدى جولاته.





بعد أن كافح من أجل العثور على عمل كمحام في الهند، حصل غاندي على عقد لمدة عام واحد لأداء خدمات قانونية في جنوب إفريقيا. وفي أبريل 1893، أبحر إلى ديربان في ولاية ناتال بجنوب إفريقيا ليتسلم وظيفته.





عندما وصل غاندي إلى جنوب إفريقيا ، سرعان ما شعر بالفزع من التمييز والفصل العنصري الذي يواجهه المهاجرون الهنود على أيدي البريطانيين البيض وسلطات البوير، عند ظهوره لأول مرة في قاعة محكمة ديربان ، طُلب من غاندي نزع عمامته. رفض وغادر المحكمة بدلا من ذلك، كما سخر معلن ناتال منه في المطبوعات ووصفه بأنه "زائر غير مرحب به".





العصيان المدني اللاعنفي

حدثت لحظة حاسمة في 7 يونيو 1893، أثناء رحلة بالقطار إلى بريتوريا، جنوب إفريقيا، عندما اعترض رجل أبيض على وجود غاندي في مقصورة السكك الحديدية من الدرجة الأولى، على الرغم من أنه كان يحمل تذكرة. رفض الانتقال إلى الجزء الخلفي من القطار ، تم إبعاد غاندي بالقوة وإلقائه من القطار في محطة في بيترماريتسبورغ.





أيقظ عمل غاندي المتمثل في العصيان المدني تصميمًا على تكريس نفسه لمحاربة "المرض العميق المتمثل في التحيز اللوني". وتعهد في تلك الليلة بأن "نحاول ، إن أمكن ، استئصال المرض ومعاناة المصاعب في هذه العملية".





منذ تلك الليلة فصاعدًا ، سيصبح الرجل الصغير المتواضع قوة عملاقة من أجل الحقوق المدنية، حيث شكل غاندي مؤتمر ناتال الهندي عام 1894 لمحاربة التمييز.





استعد غاندي للعودة إلى الهند في نهاية عقده الذي استمر لمدة عام حتى علم ، في حفل وداعه ، بمشروع قانون أمام الجمعية التشريعية في ناتال من شأنه أن يحرم الهنود من حق التصويت. أقنع رفاقه المهاجرون غاندي بالبقاء وقيادة الكفاح ضد التشريع. على الرغم من أن غاندي لم يستطع منع تمرير القانون ، إلا أنه لفت الانتباه الدولي إلى الظلم.





بعد رحلة قصيرة إلى الهند في أواخر عام 1896 وأوائل عام 1897 ، عاد غاندي إلى جنوب إفريقيا مع زوجته وأطفاله. أدار غاندي ممارسة قانونية مزدهرة ، وعند اندلاع حرب البوير ، قام بتربية فرقة إسعاف هندية بالكامل من 1100 متطوع لدعم القضية البريطانية ، بحجة أنه إذا توقع الهنود الحصول على حقوق المواطنة الكاملة في الإمبراطورية البريطانية ، بحاجة أيضا لتحمل مسؤولياتهم.





ساتياجراها

في عام 1906 ، نظم غاندي أول حملته الجماعية للعصيان المدني ، والتي أطلق عليها "ساتياغراها" ("الحقيقة والحزم") ، كرد فعل على القيود الجديدة التي فرضتها حكومة ترانسفال في جنوب إفريقيا على حقوق الهنود ، بما في ذلك رفض الاعتراف بزواج الهندوس. .





بعد سنوات من الاحتجاجات ، سجنت الحكومة مئات الهنود في عام 1913 ، بما في ذلك غاندي. تحت الضغط ، وافقت حكومة جنوب إفريقيا على حل وسط تفاوض عليه غاندي والجنرال جان كريستيان سموتس الذي تضمن الاعتراف بزواج الهندوس وإلغاء ضريبة الاقتراع للهنود.