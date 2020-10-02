نائب الشيوخ: مصر تواصل البناء والتعمير في الذكرى الـ 47 لنصر أكتوبر العظيم

هنأ النائب محمد سعيد الدابي، عضو مجلس الشيوخ ، الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصري العظيم والشعب المصري بمناسبة حلول الذكرى ال47 لنصر أكتوبر العظيم موضحا إنه سيظل النصر الأعظم في تاريخ مصر والامة العربية كلها طوال النصف قرن الأخير.





وأشار في بيان له اليوم، أن نصر اكتوبر العظيم عام 1973 اثبت للعالم أجمع أن مصر لا تتنازل عن أرضها وانها قادرة على الصمود ومواجهة العالم أجمع، ومواجهة إسرائيل وغيرهما في سبيل استعادة أراضيها قائلا : مصر تؤمن بالسلام وتدعو اليه، وتعتبره أساس المستقبل في المنطقة برمتها.





وقال الدابي إن من دواعي الفخر أن تحل الذكرى ال47 لنصر أكتوبر العظيم، ومصر تحت قيادة الرئيس السيسي تقوم بأكبر عملية بناء وتنمية وإعمار لم تشهدها مصر منذ عقود مؤكدا ان وقت الحرب والصراع، وقفت مصر بقوة تحت قيادة رجالها الشجعان، ووقت السلم هاهى تعمر وتبني وتقوم بأكبر عملية إصلاح مالي واقتصادي تحت قيادة الرئيس السيسي.





ونوه إلى أن القوات المسلحة المصرية الباسلة ستظل تحظى بكل تأييد واحترام وتقدير من الشعب المصري كله، بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية، فهي التي حققت لمصر والأمة العربية هذا النصر العظيم الذي أعاد العزة والكرامة إلى المصريين والعرب "، مشيرًا إلى أن ما قامت به قواتنا المسلحة في ملحمة أكتوبر الخالدة سيظل محفورًا بحروف من نور في سجل الشرف والكرامة، مؤكدًا أن ذكرى هذه البطولات تأتي لتُجسد لنا كل معاني الفداء والتضحية لتبقى قواتنا المسلحة رمزًا للعزة والفخر على مر العصور.





وطالب الشعب المصري في هذه المناسبة الوطنية بتجديد الثقة في الرئيس عبد الفتاح السيسي للجهد الكبير الذي يبذله فى مسيرة التنمية والازدهار وحماية الوطن ومقدراته والحفاظ على مقومات الدولة الوطنية وعدم الإلتفات إلى الشائعات من قبل المغرضين من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية التى تسعى دائمًا إلى هدم الدولة فعلينا جميعًا الوقوف صفًا واحدًا خلق القيادة السياسية وقوتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة ضد هؤلاء الخونة .



