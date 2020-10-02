صحة الدقهلية: حملات مفاجئة على 1145 منشأة طبية خاصة وغلق 65

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية واقسامها بالإدارات الصحية حملات تفتيشية مفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة، حيث تم المرور على 1145 منشأة طبية خاصة تشمل 530 عيادة خاصة، 30 مستشفى خاص، 180 عيادة تخصصي، 60 عيادة علاج طبيعي، 175 مركزا طبيا و170 معمل تحاليل طبية.





وأسفر المرور عن استصدار عدد 250 إنذارا للمنشآت الطبية التى وجد بها مخالفات جسيمة، كما تم إصدار قرارات غلق إداري لعدد 65 منشأة طبية لإدارتها بدون ترخيص وتعدد وجسامة المخالفات بها، كما تم منح تراخيص لعدد 45 منشأة طبية جديدة وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي.





وأكد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة، أن صحة الدقهلية لن تتهاون فى اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وستتخذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.





ووجه "مكى " الشكر للمختصين بإدارة العلاج الحر بالمديرية وأقسامها بالإدارات لجهودهم المتميزة فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وذلك فى ظل الحفاظ على ا لمنظومه الطبيه بعدم وجود مخالفات تضر بصحة المواطن، كما تأتى هذه الحملات فى إطار تعليمات وزارة الصحة والتى تسعى للتطوير الدائم.



