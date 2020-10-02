ماينز يخسر من يونيون برلين برباعية بالدوري الألماني

اكتسح يونيون برلين ضيفه ماينز 4 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الثالثة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).





وسجل أهداف يونيون برلين ماكس كروز وماركوس إنجفارتسن ومارفين فرايدريتش وجويل بوهانبالو في الدقائق 13 و49 و63 و64 على الترتيب.





ورفع يونيون برلين رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث، وظل فريق ماينز بلا نقاط.





توج فريق بايرن ميونخ بكأس السوبر الألماني للمرة الثامنة في تاريخه، عقب فوزه على بوروسيا دورتموند، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة المثيرة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "اليانز آرينا".



