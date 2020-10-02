AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

باريس سان جيرمان يكتسح أنجيه 6-1 في الدوري الفرنسي

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:07 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
اكتسح فريق باريس سان جيرمان ضيفه أنجيه، بفوزه عليه بستة أهداف مقابل هدف، في الجولة السادسة لبطولة الدوري الفرنسي.

افتتح الإيطالي أليساندرو فلورينزي التسجيل للبي إس جي بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 7، قبل أن يضيف البرازيلي نيمار دا سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بتقدم باريس سان جيرمان بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، عاد نيمار ليوقع على الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 47، ليسجل بعدها تراوري الهدف الأول لـ أنجيه في الدقيقة 52.

وسجل الألماني دراكسلر الهدف الرابع لـ باريس سان جيرمان في الدقيقة 57، ثم الهدف الخامس عن طريق جايا.

واختتم مبابي مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف السادس في الدقيقة 84، ليحصد باريس سان جيرمان نقاط المباراة الثلاث.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي باريس سان جيرمان للنقطة 12 في المركز الثاني.
Advertisements

موضوعات متعلقة

باريس سان جيرمان يسجل هدفين في دقيقتين ويقترب من التأهل لنصف نهائي الأبطال

باريس سان جيرمان يتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال بريمونتادا تاريخية أمام أتالانتا

شاهد.. أهداف ريمونتادا باريس سان جيرمان التاريخية على أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

أتالانتا يكتسح لاتسيو برباعية في الدوري الإيطالي

تشكيل باريس سان جيرمان لملاقاة أنجيه في الدوري الفرنسي

ترشيحاتنا

فيديو.. تجهيزات حفل زفاف أمير شاهين

بعد طعنهما ضد بعض.. القضاء الإدارى يستبعد شقيقين من انتخابات النواب

تشكيك في إصابة ترامب بفيروس كورونا

بهتافات مصر وراك يا سيسي.. توافد المواطنين للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر في سيدي جابر بالإسكندرية

يحمي من السرطان.. فوائد غير متوقعة للجزر على الصحة

تسريب جديد.. محمد علي يبيع مصر بـ100 ألف يورو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدانتيل مكشوف.. لبلبة تبرز أنوثتها في فرح شقيق إلهام شاهين

ماذا يحدث للجسم عند تناول 5 حبات من اللوز خلال اليوم

أسعار ومواصفات لكزس lexus is 2021 بعد طرحها في الولايات المتحدة.. صور