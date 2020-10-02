باريس سان جيرمان يكتسح أنجيه 6-1 في الدوري الفرنسي





افتتح الإيطالي أليساندرو فلورينزي التسجيل للبي إس جي بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 7، قبل أن يضيف البرازيلي نيمار دا سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بتقدم باريس سان جيرمان بهدفين نظيفين.





وفي الشوط الثاني، عاد نيمار ليوقع على الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 47، ليسجل بعدها تراوري الهدف الأول لـ أنجيه في الدقيقة 52.





وسجل الألماني دراكسلر الهدف الرابع لـ باريس سان جيرمان في الدقيقة 57، ثم الهدف الخامس عن طريق جايا.





واختتم مبابي مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف السادس في الدقيقة 84، ليحصد باريس سان جيرمان نقاط المباراة الثلاث.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي باريس سان جيرمان للنقطة 12 في المركز الثاني.

اكتسح فريق باريس سان جيرمان ضيفه أنجيه، بفوزه عليه بستة أهداف مقابل هدف، في الجولة السادسة لبطولة الدوري الفرنسي.