بإطلالة رومانسية.. ياسمين صبري برفقة أحمد أبو هشيمة

شاركت النجمة ياسمين صبري متابعيها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.

وظهرت ياسمين صبري بإطلالة رومانسية برفقة زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، ولم تعلق، على الصورة، واكتفت بوضع إيموجي قلوب.



وارتدت ياسمين صبري طقما باللون الكحلي وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة جذابة وانتقلت حذاء أنيقا بكعب عالي ووضعت لمسات هادئة من الميكب واختارت الألوان الترابية الملائمة لبشرتها البرونزية وتنت باللون الروز.



وعقد أحمد أبو هشيمة، قرانه على ياسمين صبري، في أبريل الماضي بحضور أفراد الأسرتين، خلال حفل محدود تزامنا مع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي لمنع انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبرى كان من خلال مسلسل "فرصة تانية" وشاركها فى بطولته أحمد مجدى ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج مرقص عادل.





وشاركت ياسمين صبري بمسلسل "حكايتي" هو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج، ويشارك في بطولته ياسمين صبري ووفاء عامر وإدوارد وأحمد صلاح حسني وأحمد حاتم وأحمد بدير وغيرهم.









بطولة المسلسل وفاء عامر، وأحمد بدير، وإدوارد، وأحمد حاتم، وأحمد صلاح حسني، وإسلام جمال، وجمال عبد الناصر، وتأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.







