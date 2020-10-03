ضبط صراف تذاكر بمحطة قطارات المنيا يتاجر في السوق السوداء

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ( صراف تذاكر بإحدى محطات السكك الحديدية بالمنيا ) وذلك حال قيامه بإستخراج (عدد 3 قسائم للركاب بمكتب الحجز – وهى تذاكر يدوية تستخرج حال وجود عطل بنظام الحجز الإلكترونى أو نفاذ التذاكر ) 2 منهم يحملان ذات المسلسل على أحد القطارات.





وبالفحص تبين أن القسائم المشار إليها عهدة مكتب إحدى محطات السكك الحديدية بمحافظة بنى سويف، ومبلغ بسرقتها منذ عام من رئيس مكتب عهدة المحطة ، والذى بمراجعته أكد صحة ذلك.





وبمواجهة المتهم إعترف بقيامه بسرقة دفتري قسائم كل دفتر به ( 100 قسيمة ) مكونة من أصل وصورتين بإجمالى ( 600 قسيمة ) إبان عمله مع الأخير ، وأنه يقوم بإستخراج تلك القسائم للركاب من المحطة محل عمله بقصد التربح ، حيث بلغت حصيلة ما حققه حتى الآن ( مبلغ 93000 جنيه ) ومازال بحوزته (عدد 226 قسيمة ) .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة









