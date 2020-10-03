AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط صراف تذاكر بمحطة قطارات المنيا يتاجر في السوق السوداء

السبت 03/أكتوبر/2020 - 12:15 ص
ضبط متهم
ضبط متهم
Advertisements
مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ( صراف تذاكر بإحدى محطات السكك الحديدية بالمنيا ) وذلك حال قيامه بإستخراج (عدد  3 قسائم للركاب بمكتب الحجز – وهى تذاكر يدوية تستخرج حال وجود عطل بنظام الحجز الإلكترونى أو نفاذ التذاكر ) 2 منهم يحملان ذات المسلسل على أحد القطارات.

وبالفحص تبين أن القسائم المشار إليها عهدة مكتب إحدى محطات السكك الحديدية بمحافظة بنى سويف، ومبلغ بسرقتها منذ عام من رئيس مكتب عهدة المحطة ، والذى بمراجعته أكد صحة ذلك.

وبمواجهة المتهم إعترف بقيامه بسرقة دفتري قسائم كل دفتر به ( 100 قسيمة ) مكونة من أصل وصورتين بإجمالى ( 600 قسيمة ) إبان عمله مع الأخير ، وأنه يقوم بإستخراج تلك القسائم للركاب من المحطة محل عمله بقصد التربح ، حيث بلغت حصيلة ما حققه حتى الآن ( مبلغ 93000 جنيه ) ومازال بحوزته (عدد 226 قسيمة ) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة



Advertisements

موضوعات متعلقة

برلمانى: توفير التقنيات الحديثة بمترو الأنفاق أمر متبع فى كل دول العالم

ترشيحاتنا

نجوم الفن يحتفلون بـ أمير شاهين في حفل زفافه | شاهد

الجابوني إيفونا يعود للدوري المصري في الموسم الجديد .. فيديو

بـ الأسود الشفاف.. منة شلبي تستعرض جمالها من حفل زفاف أمير شاهين

أفضل طريقة لعمل القهوة مثل الكافيهات

موسيماني يصحح أخطاء لاعبي الأهلي ويجتمع بقفشة

فرجاني ساسي يضغط على الزمالك للموافقة على انتقاله للتعاون السعودي.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملاك سيارات دودج غير راضين عن سياراتهم بسبب عيوب الصناعة

أسوأ يوم في حياتها.. عريس يتخلى عن عروسه يوم زفافهما

طريقة عمل كيكة الجوافة .. خطوة بخطوة