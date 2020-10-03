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أخبار العالم

المكسيك.. عدد إصابات كورونا يتجاوز الـ 750 ألفا

السبت 03/أكتوبر/2020 - 06:28 ص
صدى البلد
أحمد قاسم

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 4775 إصابة و414 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وذلك خلال اليوم الأخير.

وأشارت بيانات الوزارة، يوم الجمعة، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 753 ألفا و90 حالة، وحصيلة الضحايا 78492 شخصا.

تجدر الإشارة إلى أن المكسيك من بين الدول العشر الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في العالم، وسجلت كذلك رابع أكبر حصيلة وفيات عالميا بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

وفي وقت سابق، أعلن هوجو لوبيز جاتيل، نائب وزير الصحة المكسيكي، أن حكومة بلاده أمرت بطباعة 1.1 مليون شهادة وفاة إضافية، وذلك مع نفاد الشهادات في عدة مناطق من البلاد واستمرار ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وأوضح أن الشهادات الجديدة ستصل يوم الخميس المقبل، قبيل نفاد المخزون الذي تم إعادة توزيعه.

وتجدر الإشارة إلى أن المكسيك سجلت ثامن أكبر حصيلة لإصابات كورونا في العالم، ورابع أكبر حصيلة وفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند
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