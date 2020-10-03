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سيارات

بقيمة 5 آلاف جنيه.. ارتفاع جديد في أسعار سيارة MG 6 موديل 2021 بالسوق المصري

السبت 03/أكتوبر/2020 - 10:01 ص
MG
MG
عزة عاطف
بعد انخفاض أسعارها في وقت سابق بقيمة بلغت 25 ألف جنيه، عادت أسعار سيارة MG 6 موديل 2021 للارتفاع مرة أخرى بحلول شهر أكتوبر، بقيمة بلغت حوالي 5 آلاف جنيه.

وحدثت شركة إم جي قائمتها بارتفاع أسعار سيارتها MG6 للشهر الثاني على التوالي في السوق المصري بالأسعار الآتية:

- زيادة 5 آلاف جنيه في سعر الفئة الأولى من سيارة MG6 ستاندرد لتصل إلى 284 ألف جنيه.
- زيادة 5 آلاف جنيه في سعر الفئة الثانية كومفورت لتصل إلى 299 ألف جنيه.
- زيادة 5 آلاف جنيه في سعر الفئة Luxury black لتصل إلى 314.990 ألف جنيه. 
- زيادة 5 آلاف جنيه في سعر الفئة Luxury Red لتصل إلى 319.990 ألف جنيه.

وتندرج سيارة إم جي 6 ضمن فئة السيارات الفاستباك الرياضية، مما ميزها بتصميمها الفريد عن جميع السيارات من فئتها السعرية.

مواصفات سيارة MG 6

لم تختلف سيارة MG 6 موديل 2021 عن سابقتها 2020 كثيرًا، حيث تميزت بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 169 حصانًا، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات أوتوماتيكي.

وتتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.8 ثانية، كما يبلغ متوسط استهلاكها من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

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بقيمة 5 آلاف جنيه.. ارتفاع جديد في أسعار سيارة MG 6 موديل 2021 بالسوق المصري

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